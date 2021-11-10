18+
  • Мода
  • Герои
Герои

Дэниел Ли уходит с поста креативного директора Bottega Veneta

Стало известно, что креативный директор Bottega Veneta Дэниел Ли оставляет свою должность и покидает модный дом. Кто займет его место пока неизвестно.

John Phillips/Getty Images

Дэниел Ли занимал пост креативного директора Bottega Veneta чуть больше трех лет — с июня 2018-го, а до этого пять лет был дизайнером в Céline под руководством Фиби Файло (эпоха Old Céline). За время работы в Bottega Veneta Ли удалось сделать бренд одним из самых продаваемых в мире (модный дом занял первое место по популярности по итогам 2019 года) и создать не один it-аксессуар. Например, сумку Pouch и резиновые сапоги Puddle Boots. Уход Дэниела Ли из Bottega Veneta — обоюдное решение дизайнера и бренда.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Авторизуйтесь

чтобы оставить комментарий.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: