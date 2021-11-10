Дэниел Ли уходит с поста креативного директора Bottega Veneta

Дэниел Ли занимал пост креативного директора Bottega Veneta чуть больше трех лет — с июня 2018-го, а до этого пять лет был дизайнером в Céline под руководством Фиби Файло (эпоха Old Céline). За время работы в Bottega Veneta Ли удалось сделать бренд одним из самых продаваемых в мире (модный дом занял первое место по популярности по итогам 2019 года) и создать не один it-аксессуар. Например, сумку Pouch и резиновые сапоги Puddle Boots. Уход Дэниела Ли из Bottega Veneta — обоюдное решение дизайнера и бренда.