Билли Айлиш, Джаред Лето, Эль Фаннинг и другие гости гала-ужина Gucci LACMA Art+Film 2021

В Лос-Анджелесе в музее LACMA прошел десятый вечер Art+Film Gala, на котором ежегодно отмечают заслуги художников и режиссеров. Традиционно спонсором события выступил модный дом Gucci, поэтому большинство гостей, конечно, облачились в наряды бренда. Но среди приглашенных были и отличившиеся, например, Майли Сайрус выбрала костюм из коллаборации Gucci x Balenciaga, а Хэйли Бибер появилась в платье из последней коллекции Saint Laurent. Разглядываем образы звезд.