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Билли Айлиш, Джаред Лето, Эль Фаннинг и другие гости гала-ужина Gucci LACMA Art+Film 2021

В Лос-Анджелесе в музее LACMA прошел десятый вечер Art+Film Gala, на котором ежегодно отмечают заслуги художников и режиссеров. Традиционно спонсором события выступил модный дом Gucci, поэтому большинство гостей, конечно, облачились в наряды бренда. Но среди приглашенных были и отличившиеся, например, Майли Сайрус выбрала костюм из коллаборации Gucci x Balenciaga, а Хэйли Бибер появилась в платье из последней коллекции Saint Laurent. Разглядываем образы звезд.

Алессандро Микеле и Джаред Лето 

Билли Айлиш

Lil Nas X

Эль Фэннинг

Майли Сайрус в Gucci x Balenciaga

Сальма Хайек

Хэйли Бибер в Saint Laurent

Кирстен Данст

Джейк Джилленхол

Мэгги Джилленхол

Дакота Джонсон

Сиенна Миллер

Пэрис Хилтон в Pamela Roland

Флоренс Уэлч

Сюки Уотерхаус

Фото: Frazer Harrison/Getty Images, Charley Gallay/Getty Images for LACMA, Presley Ann/Getty Images for LACMA, Kevin Winter/Getty Images

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