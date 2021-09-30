Шпильки, платформа и скинни в коллекции Saint Laurent весна-лето 2022

Новую коллекцию Saint Laurent показали именно на парижской Неделе моды впервые за долгое время. Прошло шоу бренда на площади Трокадеро напротив Эйфелевой башни. Креативный директор Saint Laurent Энтони Ваккарелло остался верен себе, представив на подиуме брюки и джинсы скинни, леггинсы, пиджаки с объемными плечами. Дополнили их туфли и босоножки на шпильке и огромной платформе. По мнению Энтони Ваккарелло с комфортной модой нужно попрощаться.
Также в новую коллекцию бренда вошли облегающие комбинезоны, брюки клеш, платья с прозрачным верхом, перчатки, поверх которых следует надевать массивные браслеты, платья с острыми плечами и клатчи. Последние теперь не обязательно держать в руках, можно заправить их за пояс. Все образы моделей дополнили объемные солнцезащитные очки. Привычную черно-белую цветовую палитру Энтони Ваккарелло разбавил оранжевым, красным, фиолетовым и синим.
Фото: архив пресс-службы
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