Бренд Karl Lagerfeld и Кара Делевинь работают над коллаборацией

«Он верил в меня, в то время как многие другие, в том числе и я, не верили. Он был провидцем, гением, но, более того, моим дорогим другом», — прокомментировала Делевинь. Для бренда Karl Lagerfeld эта коллаборация станет не первой совместной работой с моделью. Ранее с ним сотрудничала супермодель Амбер Валлетта.