Бренд Karl Lagerfeld и Кара Делевинь работают над коллаборацией

Модель, актриса и активистка Кара Делевинь — одна из главных муз культового дизайнера, креативного директора Chanel и Fendi Карла Лагерфельда. Их объединяло не только совместное творчество, но и дружба. Именно этой дружбе и будет посвящена коллаборация модели и бренда Karl Lagerfeld. Коллекция выйдет осенью 2022 года, она уже получила название Cara Loves Karl Loves Cara.
«Он верил в меня, в то время как многие другие, в том числе и я, не верили. Он был провидцем, гением, но, более того, моим дорогим другом», — прокомментировала Делевинь. Для бренда Karl Lagerfeld эта коллаборация станет не первой совместной работой с моделью. Ранее с ним сотрудничала супермодель Амбер Валлетта.
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