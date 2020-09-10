«Спортивные штаны — это символ поражения»: за что мы благодарны (или нет) Карлу Лагерфельду?

Сделал свое имя брендом, а свою кошку — коммерчески успешным проектом

Даже далекие от модной индустрии и ее истории люди знают имя Карла Лагерфельда, а также имя его кошки Шупетт, которой дизайнер оставил немалое наследство. Шупетт летала на отдельном самолете, участвовала в фотосессиях, становилась героиней книг, ее образ появлялся на аксессуарах и в сувенирной продукции бренда Karl Lagerfeld не реже, чем образ самого Карла. Сделать же собственное имя брендом Лагерфельду помогли не только его фантастическая трудоспособность, талант, управление тремя модными домами, но и личный стиль. Модельер ассоциируется с черными костюмами, солнцезащитными очками, перчатками и белыми рубашками, сформировавшими его запоминающийся образ (который, кстати, Лагерфельд начал эксплуатировать только в 2002 году). К слову, белая рубашка вообще стала символом Лагерфельда и его модного дома. На выставке Pitti Uomo 2020 друзья дизайнера, среди которых креативный директор Gucci Алессандро Микеле и супермодель Кейт Мосс, представили свои интерпретации знаковой для Карла вещи — белой рубашки.