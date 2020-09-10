Король модной индустрии, трудоголик, руководитель трех модных домов: Fendi, Chanel, Karl Lagerfeld, фотограф, художник по костюмам, книжный издатель и ярый противник спортивных штанов и татуировок: сегодня Карлу Лагерфельду исполнилось бы 87 лет. Он начал свою карьеру в 1954 году с победы в конкурсе International Woolmark Prize, в 1964 присоединился к команде Chloé, в 1965 уже сотрудничал с Fendi, в 1982 возглавил Chanel, а еще через два года открыл собственный модный дом. Вспоминаем о самых важных достижениях Лагерфельда и знаковых вещах, созданных им, за 65 лет работы в индустрии моды. Спойлер: список не обошелся без упоминания Шупетт.
«Спортивные штаны — это символ поражения»: за что мы благодарны (или нет) Карлу Лагерфельду?
Сделал клиентками Chloé Джеки Кеннеди, Брижит Бардо и Грейс Келли
Сотрудничество Карла Лагерфельда с французским модным домом сначала было периодическим — он делал по паре вещей каждый сезон на протяжении семи лет. Параллельно он работал с Fendi и другими фэшн-брендами. Но в 1972 году Лагерфельд наконец создал свою первую коллекцию для Chloé. После показа весна–лето 1973, на котором модели демонстрировали свободные юбки-брюки, рубашки и головные уборы, бренд предложил молодому дизайнеру полноценное сотрудничество. Лагерфельд проработал в Chloé пять лет, и именно в этот период истории модного дома его клиентками стали Джеки Кеннеди, Брижит Бардо, Грейс Келли.
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Шубы Fendi из коллекций 2016-2017
Реформировал Fendi
Став креативным директором модного дома, Лагерфельд создал известный нам логотип бренда — две буквы F, одна из которых перевернута. Это аббревиатура расшифровывается как Fun Furs (веселые меха). Именно мехом, который был всегда основным направлением Fendi, и занялся Лагерфельд. Он превратил довольно унылые силуэты шуб в действительно дизайнерскую верхнюю одежду, которая больше не отдавала нафталином и не считалась пережитком прошлого. С приходом Лагерфельда шубы стали объектом желания и предметом искусства. Самая дорогая шуба, созданная Лагерфельдом, была оценена в 1 миллион долларов.
Вывел Chanel в лидеры фэшн-индустрии
Этому модному дому Карл Лагерфельд отдал 37 лет жизни. Он не только создавал коллекции, выпускал сумки, костюмы и платья-хиты, умело переосмысливая архивы бренда и историю жизни самой Габриэль Шанель, но и снимал рекламные кампании. Именно Лагерфельд — автор Chanel Boy, Chanel Grand Shopping Tote, Chanel Gabrielle, модернизированных твидовых костюмов, и платья Джуллианы Мур, в котором в 2015 году она получала «Оскар». За время правления короля Лагерфельда империей Chanel модный дом становился самым прибыльным во Франции, получив чистую прибыль в размере 67 миллионов евро.
Культивировал образ топ-модели
Сейчас это кажется скорее не достижением, а сексизмом и объективацией, но Лагерфельд всегда отличался нетерпимостью. Он работал с такими супермоделями, как Инес де ля Фрессанж, Линда Евангелиста, Клаудия Шиффер, Синди Кроуфорд, а позже и с дочерью последней — Кайей Гербер. Но со временем дизайнер перестал отдавать предпочтение только идеальным топ-моделям. В разное время амбассадорами и лицами Chanel были не столь конвенциональные Тильда Суинтон и Кристен Стюарт. Сохранил до последнего Лагерфельд нелюбовь к татуировкам и спортивным штанам, про которые он говорил: «Спортивные штаны — это символ поражения. Вы потеряли контроль над своей жизнью и поэтому купили себе спортивные штаны.».
Сделал свое имя брендом, а свою кошку — коммерчески успешным проектом
Даже далекие от модной индустрии и ее истории люди знают имя Карла Лагерфельда, а также имя его кошки Шупетт, которой дизайнер оставил немалое наследство. Шупетт летала на отдельном самолете, участвовала в фотосессиях, становилась героиней книг, ее образ появлялся на аксессуарах и в сувенирной продукции бренда Karl Lagerfeld не реже, чем образ самого Карла. Сделать же собственное имя брендом Лагерфельду помогли не только его фантастическая трудоспособность, талант, управление тремя модными домами, но и личный стиль. Модельер ассоциируется с черными костюмами, солнцезащитными очками, перчатками и белыми рубашками, сформировавшими его запоминающийся образ (который, кстати, Лагерфельд начал эксплуатировать только в 2002 году). К слову, белая рубашка вообще стала символом Лагерфельда и его модного дома. На выставке Pitti Uomo 2020 друзья дизайнера, среди которых креативный директор Gucci Алессандро Микеле и супермодель Кейт Мосс, представили свои интерпретации знаковой для Карла вещи — белой рубашки.
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