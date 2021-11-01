Княгиня Виктория Романовна Романова — героиня обложки ноябрьского номера «Собака.ru»!

Директор отдела моды Ксения Гощицкая приняла приглашение на торжество, чтобы разобраться, зачем Романовы вернулись в Россию — два года назад чета обосновалась в одном из особняков Старого Арбата. А поговорив с молодоженами, поняла, что если кто-то и спасет монархию, то это будет женщина: Виктория Романовна занимается благотворительностью с детства — ее семья итальянских дипломатов принимала в своем доме детей из Чернобыля, а сегодня она ведет проекты Российского императорского фонда. Титул и фамилию Виктория использует для фандрайзинга средств в фонд «Русь» — крупнейший в России «банк еды» для социально незащищенных семей и в фонд исследования онкологии.