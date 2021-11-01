Княгиня Виктория Романовна Романова — героиня обложки ноябрьского номера «Собака.ru»!

Первого октября в Петербурге случилось историческое событие — в Исаакиевском соборе впервые за сто лет венчался потомок дома Романовых: великий князь Георгий Михайлович и дочь итальянского дипломата Виктория Романовна Беттарини. Объясняем, почему это не только светское событие.
Плащ Christian Dior; колье Rose Celeste, кольца Rose des Vents и Rose Dior Bagatelle — все Dior Joaillerie
Петербург не понимал, чего ожидать от официального возвращения аристократической семьи. А вдруг они потребуют все назад? Это венчание или коронация? Нас готовят к реставрации монархии? Вообще кто все эти люди? Тем временем западные СМИ, привычные к событиям из жизни принцев и принцесс, взахлеб описывали лавстори, тиару невесты, внушительный список приглашенных — не привычный селебрити A-list, а перечень членов правящих королевских домов.
Директор отдела моды Ксения Гощицкая приняла приглашение на торжество, чтобы разобраться, зачем Романовы вернулись в Россию — два года назад чета обосновалась в одном из особняков Старого Арбата. А поговорив с молодоженами, поняла, что если кто-то и спасет монархию, то это будет женщина: Виктория Романовна занимается благотворительностью с детства — ее семья итальянских дипломатов принимала в своем доме детей из Чернобыля, а сегодня она ведет проекты Российского императорского фонда. Титул и фамилию Виктория использует для фандрайзинга средств в фонд «Русь» — крупнейший в России «банк еды» для социально незащищенных семей и в фонд исследования онкологии.
Съемкой обложки с княгиней Викторией Романовной в плаще Christian Dior, колье Rose Celeste, кольцах Rose des Vents и Rose Dior Bagatelle руководила главный редактор Яна Милорадовская, а автором выступила фотограф Лия Мстиславская.
Виктория Романовна
Из интервью «Собака.ru»
«Благотворительность для меня — привычное дело с рождения. Моя семья каждое лето принимала детей из Чернобыля в летнем доме на юге Италии, а мама, когда мы жили в Венесуэле, основала фонд помощи коренному населению Амазонии — мы привозили детям образовательные материалы и все необходимое для учебы. Мой отец — дипломат, сын офицера итальянского флота — был тогда генконсулом Италии в Каракасе. Мы подолгу жили в разных странах».
Фото: Лия Мстиславская
Худрук: Яна Милорадовская
Визаж и волосы: Ольга Глазунова
Ассистент стилиста: Елизавета Жихарева
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