Хейли Бибер — Бритни Спирс, Гарри Стайлз — Дороти, Lil Nas X — Волан-де-Морт: лучшие костюмы звезд Хэллоуина-2021

Вопреки ожиданиям, мир не не перевоплотился поголовно в героев сериала «Игра в кальмара», но все же обратился к кинематографу. Так рэперша Лиззо стала беби Йодой, Риз Уизерспун — Типпи Хедрен из «Птиц» Хичкока, The Weekend — Вито Корлеоне — главным героем «Крестного отца», Гарри Стайлз превратился в Дороти в рубиновых туфельках авторства креативного директора Gucci Алессандро Микеле, Lil Nas X — в Волан-де-Морта, а Кортни Кокс поностальгировала о ленте, в которой сама снималась, — ужастике «Крик».