Хейли Бибер — Бритни Спирс, Гарри Стайлз — Дороти, Lil Nas X — Волан-де-Морт: лучшие костюмы звезд Хэллоуина-2021

Тренд среди звезд наряжаться на Хэллоуин другими звездами по-прежнему актуален. Лучшей в реализации этой идеи признаем Хейли Бибер, которая перевоплотилась в юную Бритни Спирс. На ваш выбор три знаковых образа Бритни — из клипов Baby One More Time и Oops!..I did it again, а также с культовой обложки Rolling Stone.