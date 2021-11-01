Хейли Бибер — Бритни Спирс, Гарри Стайлз — Дороти, Lil Nas X — Волан-де-Морт: лучшие костюмы звезд Хэллоуина-2021

Хэллоуин мы ждем не меньше, чем красную ковровую дорожку премии «Оскар» или Met Gala. Особый интерес вызывает ежегодная праздничная вечеринка супермодели Хайди Клум — королевы хэллоуинских костюмов. Однако в этом году среди наших фаворитов совсем не Хайди — нашлись образы посильнее. Например, Хейли Бибер — Бритни Спирс, Гарри Стайлз — Дороти и The Weekend в роли Вито Корлеоне.
Тренд среди звезд наряжаться на Хэллоуин другими звездами по-прежнему актуален. Лучшей в реализации этой идеи признаем Хейли Бибер, которая перевоплотилась в юную Бритни Спирс. На ваш выбор три знаковых образа Бритни — из клипов Baby One More Time и Oops!..I did it again, а также с культовой обложки Rolling Stone.
Звезда Youtube Бенито Скиннер вместе со своими друзьями закосплеил самые громкие пары года — Кортни Кардашьян и Трэвиса Баркера, а также Мэган Фокс (в том самом голом платье с MTV Video Awards) и Машин Гана Келли. Рианна же была значительно скромнее в своем образе американского рэпера Gunna.
Вопреки ожиданиям, мир не не перевоплотился поголовно в героев сериала «Игра в кальмара», но все же обратился к кинематографу. Так рэперша Лиззо стала беби Йодой, Риз Уизерспун — Типпи Хедрен из «Птиц» Хичкока, The Weekend — Вито Корлеоне — главным героем «Крестного отца», Гарри Стайлз превратился в Дороти в рубиновых туфельках авторства креативного директора Gucci Алессандро Микеле, Lil Nas X — в Волан-де-Морта, а Кортни Кокс поностальгировала о ленте, в которой сама снималась, — ужастике «Крик».
Без персонажей мультфильмов тоже не обошлось. За них отвечала Хлоя Бэйли, которая примерила образ Лолы из «Подводной братвы».
Напоследок: совсем без «Игры в кальмара» никак. Актриса Ли Ю Ми, сыгравшая в сериале игрока 240, продемонстрировала завидную верность проекту. Да, она переоделась в ту самую куклу из первого испытания.
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