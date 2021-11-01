18+
  • Мода
  • Герои
Герои

Хейли Бибер — Бритни Спирс, Гарри Стайлз — Дороти, Lil Nas X — Волан-де-Морт: лучшие костюмы звезд Хэллоуина-2021

Хэллоуин мы ждем не меньше, чем красную ковровую дорожку премии «Оскар» или Met Gala. Особый интерес вызывает ежегодная праздничная вечеринка супермодели Хайди Клум — королевы хэллоуинских костюмов. Однако в этом году среди наших фаворитов совсем не Хайди — нашлись образы посильнее. Например, Хейли Бибер — Бритни Спирс, Гарри Стайлз — Дороти и The Weekend в роли Вито Корлеоне.

Amber Asaly
Amber Asaly
Amber Asaly

Тренд среди звезд наряжаться на Хэллоуин другими звездами по-прежнему актуален. Лучшей в реализации этой идеи признаем Хейли Бибер, которая перевоплотилась в юную Бритни Спирс. На ваш выбор три знаковых образа Бритни — из клипов Baby One More Time и Oops!..I did it again, а также с культовой обложки Rolling Stone.

Звезда Youtube Бенито Скиннер вместе со своими друзьями закосплеил самые громкие пары года — Кортни Кардашьян и Трэвиса Баркера, а также Мэган Фокс (в том самом голом платье с MTV Video Awards) и Машин Гана Келли. Рианна же была значительно скромнее в своем образе американского рэпера Gunna.

Вопреки ожиданиям, мир не не перевоплотился поголовно в героев сериала «Игра в кальмара», но все же обратился к кинематографу. Так рэперша Лиззо стала беби Йодой, Риз Уизерспун — Типпи Хедрен из «Птиц» Хичкока, The Weekend — Вито Корлеоне — главным героем «Крестного отца», Гарри Стайлз превратился в Дороти в рубиновых туфельках авторства креативного директора Gucci Алессандро Микеле, Lil Nas X — в Волан-де-Морта, а Кортни Кокс поностальгировала о ленте, в которой сама снималась, — ужастике «Крик».

Theo Wargo/Getty Images for HS
Brian Ziff
Vincenzo Dimino

Кендалл Дженнер

Хайди Клум

Без персонажей мультфильмов тоже не обошлось. За них отвечала Хлоя Бэйли, которая примерила образ Лолы из «Подводной братвы».

Напоследок: совсем без «Игры в кальмара» никак. Актриса Ли Ю Ми, сыгравшая в сериале игрока 240, продемонстрировала завидную верность проекту. Да, она переоделась в ту самую куклу из первого испытания.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Авторизуйтесь

чтобы оставить комментарий.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: