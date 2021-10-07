Посмотрите на Сергея Бугаева-Африку в съемке для петербургской марки ​​TRUSTME STUDIO

Художник Сергей Бугаев-Африка стал главным героем новой съемки петербуржцев TRUSTME STUDIO (лауреатов конкурса «Новые имена в моде-2019»). Он примерил образы из коллекции марки SS22, вдохновленные финским тестом на дальтонизм — таблицей Рабкина. В качестве декораций — мастерская Африки и серия его работ, переосмысляющая тот же тест. Пара совпала!
По словам дизайнера марки, Артура Васильева, в его коллекции есть и отсылки к военной тематике — выход из самоизоляции после карантина напомнил автору послевоенное время. Благодаря этой аналогии появилась джинсовая куртка, созданная по прототипу военной куртки ВВС СССР. Дизайнер посвятил ее певцу Бананану из фильма «Асса» — герою Сергея Бугаева-Африки.
Артур Васильев
создатель и дизайнер TRUSTME STUDIO
«Идея пригласить для участия в съемке Сергея Африку пришла, когда я разрабатывал джинсовую куртку, Она сшита по прототипу курток ВВС СССР 80-ых. Как только ее сделал, понял, что у меня в голове крутиться песня из фильма «Асса» — «Высота 10500».
Провести съемку с Сергеем Африкой — большая честь, он — мой кумир юности. Я сильно люблю культуру Ленинграда 80-ых и новых художников. Изучение их произведений и той тусовки повлияли на формирование моей личности. Знакомство с Сергеем — это как найти клад!»
К слову, и Ленинградского рок-клуб, и TRUSTME STUDIO — явления петербургские и андеграундные. Вещи марки шьются небольшими партиями в маленькой мастерской, которая находится в соседнем дворе от котельной Виктора Цоя, а в основе одного из платьев бренда — реальные рентгеновские снимки. На такое решение Артура Васильева вдохновила подпольная культура СССР, когда запрещенную музыку записывали прямо на рентгеновские снимки.
Фото: архив пресс-службы
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