Посмотрите на Сергея Бугаева-Африку в съемке для петербургской марки ​​TRUSTME STUDIO

создатель и дизайнер TRUSTME STUDIO

«Идея пригласить для участия в съемке Сергея Африку пришла, когда я разрабатывал джинсовую куртку, Она сшита по прототипу курток ВВС СССР 80-ых. Как только ее сделал, понял, что у меня в голове крутиться песня из фильма «Асса» — «Высота 10500».

Провести съемку с Сергеем Африкой — большая честь, он — мой кумир юности. Я сильно люблю культуру Ленинграда 80-ых и новых художников. Изучение их произведений и той тусовки повлияли на формирование моей личности. Знакомство с Сергеем — это как найти клад!»