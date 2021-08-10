Взгляните на новую коллекцию петербургской марки TRUSTME STUDIO. Ее лукбук снят в выборгской библиотеке Алвара Аалто

Петербургская марка TRUSTME STUDIO выпустила новый дроп. Основатель бренда Артур Васильев работал над ним вместе с выпускницей академии Штиглица Анастасией Бережковой. Коллекция балансирует на стыке искусства, спорта и военной эстетики, а ее лукбук снят в Выборге в библиотеке Алвара Аалто.
Один из ключевых приемов дропа — принт в виде разноцветных кругов. Прообразом стал тест на дальтонизм, который используют при приеме на военную службу. Принт украсил комплект из рубашки и брюк, а также футболку с высоким горлом на молнии. Военная тематика отражена и в куртке из синего денима, и в тельняшке с яркой шелкографией в виде черепа. Они отсылают к военно-воздушным силам СССР и морским пехотинцам.
За спорт в коллекции отвечает комбинезон из бежевого денима с нашивками — он посвящен трехкратному обладателю титула чемпиона мира в классе «Формула-1» Ники Лауда. В новый дроп TRUSTME STUDIO также вошли рубашка с короткими рукавами, созданная в творческом союзе с художницей и моделью Машей Руденко, полупрозрачная шелковая рубашка с жабо до колена, кожаная юбка миди с необработанными краями, платье из фатина и хлопка асимметричного кроя, силуэт которого отсылает к Викторианской эпохе.
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