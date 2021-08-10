Взгляните на новую коллекцию петербургской марки TRUSTME STUDIO. Ее лукбук снят в выборгской библиотеке Алвара Аалто

Один из ключевых приемов дропа — принт в виде разноцветных кругов. Прообразом стал тест на дальтонизм, который используют при приеме на военную службу. Принт украсил комплект из рубашки и брюк, а также футболку с высоким горлом на молнии. Военная тематика отражена и в куртке из синего денима, и в тельняшке с яркой шелкографией в виде черепа. Они отсылают к военно-воздушным силам СССР и морским пехотинцам.