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Скончался дизайнер Альбер Эльбаз

Дизайнер Альбер Эльбаз умер в возрасте 59 лет в Париже. Об этом сообщили представители компании Compagnie Financière Richemont.

  • Фото: Shutterstock

Причину смерти дизайнера пока не уточнили. Альбер Эльбаз работал креативным директором Yves Saint Laurent и Lanvin. В 2015 году он оставил пост креативного директора Lanvin после 14 лет сотрудничества, а затем запустил собственный бренд AZ Factory, первую коллекцию которого представил в январе этого года. В нее вошли как монохромные, так и цветные с принтами платья, костюмы в пижамном стиле, леггинсы и комбинезоны. Одна из главных идей бренда AZ Factory — красивая и технологичная одежда всех размеров. 

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