Скончался дизайнер Альбер Эльбаз

Причину смерти дизайнера пока не уточнили. Альбер Эльбаз работал креативным директором Yves Saint Laurent и Lanvin. В 2015 году он оставил пост креативного директора Lanvin после 14 лет сотрудничества, а затем запустил собственный бренд AZ Factory, первую коллекцию которого представил в январе этого года. В нее вошли как монохромные, так и цветные с принтами платья, костюмы в пижамном стиле, леггинсы и комбинезоны. Одна из главных идей бренда AZ Factory — красивая и технологичная одежда всех размеров.