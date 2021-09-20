20 лучших образов «Эмми»-2021: Джиллиан Андерсон, Кейт Уинслет, Аня Тейлор-Джой и другие

Ночью в Лос-Анджелесе прошла церемония награждения телевизионной премии «Эмми». Триумфаторами вечера стали сериалы «Корона» и «Тед Лассо» — первый получил награду «Лучший драматический сериал», а второй признан лучшим комедийным сериалом. Обо всех лауреатах «Эмми»-2021 мы уже рассказывали, теперь рассматриваем самые классные образы гостей церемонии.