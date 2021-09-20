20 лучших образов «Эмми»-2021: Джиллиан Андерсон, Кейт Уинслет, Аня Тейлор-Джой и другие

Ночью в Лос-Анджелесе прошла церемония награждения телевизионной премии «Эмми». Триумфаторами вечера стали сериалы «Корона» и «Тед Лассо» — первый получил награду «Лучший драматический сериал», а второй признан лучшим комедийным сериалом. Обо всех лауреатах «Эмми»-2021 мы уже рассказывали, теперь рассматриваем самые классные образы гостей церемонии.
Джиллиан Андерсон в Chloé
Сара Полсон в Carolina Herrera
Аня Тейлор-Джой в Dior
Аня Тейлор-Джой в Dior
Кейт Уинслет в Armani
Элизабет Олсен в The Row
Элизабет Олсен в The Row
Кейли Куоко в Vera Wang
Карл Клемонс-Хопкинс в Christian Siriano
Билли Портер в Ashi
Оливия Колман в Roksanda
Джейсон Судейкис в Tom Ford
Эмма Коррин в Miu Miu
Кэтрин Хан в Lanvin
Кэтрин Зета-Джонс
Дэн Леви в Valentino
Эллен Помпео в Elie Saab
Синтия Эриво в Louis Vuitton
Дженнифер Кулидж
Керри Вашингтон в Etro
Джош О’Коннор в Loewe
Эйди Брайант в Simone Rocha
Фото: Rich Fury/Getty Images, Jay L Clendenin/Los Angeles Times/Shutterstock
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