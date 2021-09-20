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20 лучших образов «Эмми»-2021: Джиллиан Андерсон, Кейт Уинслет, Аня Тейлор-Джой и другие

Ночью в Лос-Анджелесе прошла церемония награждения телевизионной премии «Эмми». Триумфаторами вечера стали сериалы «Корона» и «Тед Лассо» — первый получил награду «Лучший драматический сериал», а второй признан лучшим комедийным сериалом. Обо всех лауреатах «Эмми»-2021 мы уже рассказывали, теперь рассматриваем самые классные образы гостей церемонии.

Джиллиан Андерсон в Chloé

Сара Полсон в Carolina Herrera

Аня Тейлор-Джой в Dior

Аня Тейлор-Джой в Dior

Кейт Уинслет в Armani

Элизабет Олсен в The Row

Элизабет Олсен в The Row

Кейли Куоко в Vera Wang

Карл Клемонс-Хопкинс в Christian Siriano

Билли Портер в Ashi

Оливия Колман в Roksanda

Джейсон Судейкис в Tom Ford

Эмма Коррин в Miu Miu

Кэтрин Хан в Lanvin

Кэтрин Зета-Джонс

Дэн Леви в Valentino

Эллен Помпео в Elie Saab

Синтия Эриво в Louis Vuitton

Дженнифер Кулидж

Керри Вашингтон в Etro

Джош О’Коннор в Loewe

Эйди Брайант в Simone Rocha

Фото: Rich Fury/Getty Images, Jay L Clendenin/Los Angeles Times/Shutterstock

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