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Венецианский кинофестиваль: Зендея, Тимоти Шаламе, Хавьер Бардем и другие гости на премьере фильма «Дюна»

На 78-м Венецианском кинофестивале состоялась премьера картины Дени Вильнева «Дюна», главные роли в которой исполнили Тимоти Шаламе и Зендея. На красной ковровой дорожке собрались актеры фильма: Хавьер Бардем, Дэйв Батиста, Ребекка Фергюсон и, конечно, Тимоти Шаламе и Зендея в платье Balmain. По последним данным в российском прокате «Дюна» появится 16 сентября (дату релиза переносили несколько раз), а пока мы ждем (очень!), предлагаем рассмотреть образы звезд.

  • Зендея в Balmain

  • Тимоти Шаламе в Haider Ackermann

  • Хавьер Бардем

  • Синтия Эриво в Schiaparelli

  • Изабель Юппер в Armani Prive

  • Дейв Батиста

  • Ребекка Фергюсон в Dior

  • Тина Кунаки в Armani Prive

  • Грета Ферро

  • Адриана Лима в Etro

  • Барбара Палвин в Armani Prive

Фото: David Fisher/Shutterstock, Anthony Harvey/Shutterstock

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