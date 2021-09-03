Венецианский кинофестиваль: Зендея, Тимоти Шаламе, Хавьер Бардем и другие гости на премьере фильма «Дюна»

На 78-м Венецианском кинофестивале состоялась премьера картины Дени Вильнева «Дюна», главные роли в которой исполнили Тимоти Шаламе и Зендея. На красной ковровой дорожке собрались актеры фильма: Хавьер Бардем, Дэйв Батиста, Ребекка Фергюсон и, конечно, Тимоти Шаламе и Зендея в платье Balmain. По последним данным в российском прокате «Дюна» появится 16 сентября (дату релиза переносили несколько раз), а пока мы ждем (очень!), предлагаем рассмотреть образы звезд.