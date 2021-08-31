Disney снимут байопик про Карла Лагерфельда на основе биографии дизайнера, написанной писательницей Рафаэль Баке

«Кайзер Карл» — так будет называться новый сериал Disney+. Компания решила снять байопик о Карле Лагерфельде — креативном директоре трех модных домов: Fendi, Chanel, Karl Lagerfeld, фотографе и художнике по костюмам. В основе проекта — биография дизайнера авторства писательницы Рафаэль Бакке, она же создаст сценарий для сериала вместе с Исауре Пизани-Ферри («Вампиры») и Дженнифер Хав («Загадочные убийства Агаты Кристи»). Съемки пройдут во Франции.
Байопик, состоящий из шести серий, расскажет о 70-х годах, когда Лагерфельд был на пути к посту креативного директора модного дома Chanel, становясь преемником самой Коко. Кроме профессиональной, «Кайзер Карл» затронет и романтическую сторону жизни дизайнера. Зрители узнают историю его любовных отношений с Жаком де Башером и историю соперничества с Пьером Берже — другом Ива Сен-Лорана.
Фото: Vittorio Zunino Celotto/Getty Images
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