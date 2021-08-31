Disney снимут байопик про Карла Лагерфельда на основе биографии дизайнера, написанной писательницей Рафаэль Баке

Байопик, состоящий из шести серий, расскажет о 70-х годах, когда Лагерфельд был на пути к посту креативного директора модного дома Chanel, становясь преемником самой Коко. Кроме профессиональной, «Кайзер Карл» затронет и романтическую сторону жизни дизайнера. Зрители узнают историю его любовных отношений с Жаком де Башером и историю соперничества с Пьером Берже — другом Ива Сен-Лорана.

Фото: Vittorio Zunino Celotto/Getty Images