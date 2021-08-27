Провокационная реклама, спасение Gucci и красный костюм: за что мы любим и почему бесконечно обсуждаем Тома Форда?

Если бы сегодняшний юбиляр — Том Форд — подводил итоги в инстаграме, ни один пост не вместил бы его бэкграунд. Он спас Gucci от банкротства, превратив эпоху своего правления в одну из самых значимых в истории бренда, успешно руководил в Yves Saint Laurent линией прет-а-порте, сделал сексуальными не только женщин, но и мужчин, срежиссировал не одну скандальную рекламную кампанию и пару фильмов (достойных), основал свой модный дом Tom Ford и стал амбассадором уже новой сексуальности. Вспоминаем, за что мы любим Тома Форда в день его (в это трудно поверить!) шестидесятилетия.
Платья Gucci на «белом» показе
1996 год
Имя Тома Форда — синоним сексуальности. По сей день дизайнер уже под собственным брендом выпускает экстремальные мини-юбки и шорты, блузы с глубоким декольте и вещи обтягивающего силуэта. И это работает. В 1996 году для Gucci откровенность Форда стала спасительной, сейчас же коллекции Tom Ford поддерживают право женщин распоряжаться своим телом так, как хотят только они. Одним из первых опытов Форда по соединению чувственности и эротики был «белый» показ 1996 года. На нем дизайнер показал коллекцию платьев белого цвета с провокационными вырезами.
Бархатный костюм Gucci
1996 год
Этот образ авторства Тома Форда не только вошел в историю и появлялся на красных ковровых дорожках (самое запоминающееся появление — выход Гвинет Пэлтроу), но и активно цитируется дизайнерами. Тому пример нынешний креативный директор Gucci Алессандро Микеле. В коллекции этого года, посвященной столетию модного дома, есть микелевский вариант красного бархатного костюма времен Форда.
Рекламная кампания аромата Tom Ford for Men
2007 год
Обвинения в объективации и Том Форд неразрывно связаны. Критиковали и кампании Gucci, и кампании Saint Laurent времен Форда, и кампании Tom Ford. На обвинения сам Форд всегда отвечал, что выступает за равноправие полов. Справедливости ради: в рекламных кампаниях дизайнера хватает и обнаженных мужчин. И вот парадокс — такие съемки тоже возмущали и эпатировали.
Мужской костюм Tom Ford
Сделал сексуальными Форд тоже не только женщин. Мужские костюмы Tom Ford отличались и продолжают отличаться облегающей посадкой. Узкие брюки классической костюмной длины в сочетании с чуть приталенным пиджаком стали атрибутом роскоши и показателем выверенного стиля уже без провокационной сексуальности. А лучшая реклама костюмов Tom Ford — сам дизайнер.
Фильм «Одинокий мужчина»
2009 год
Эстетически выверенный и стопроцентно фордовский фильм, в котором главные роли сыграли друзья дизайнера — Колин Ферт и Джулиана Мур – по совместительству обладательница статуса музы Тома Форда. Попробовал себя в качестве режиссера Форд после ухода из Gucci, в это же время он запустил собственный бренд. Фильм «Одинокий мужчина» снят дизайнером по одноименному произведению Кристофера Ишервуда, лента номинировалась на «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале. Костюмы в фильме, конечно, из коллекций Tom Ford. После «Одинокого мужчины» Форд снял еще одну картину — 2016 году вышел триллер «Под покровом ночи», который принес дизайнеру номинацию на «Золотой глобус» за лучшую режиссуру.
Фото: Shutterstock, архивы пресс-служб
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