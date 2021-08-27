Провокационная реклама, спасение Gucci и красный костюм: за что мы любим и почему бесконечно обсуждаем Тома Форда?

Если бы сегодняшний юбиляр — Том Форд — подводил итоги в инстаграме, ни один пост не вместил бы его бэкграунд. Он спас Gucci от банкротства, превратив эпоху своего правления в одну из самых значимых в истории бренда, успешно руководил в Yves Saint Laurent линией прет-а-порте, сделал сексуальными не только женщин, но и мужчин, срежиссировал не одну скандальную рекламную кампанию и пару фильмов (достойных), основал свой модный дом Tom Ford и стал амбассадором уже новой сексуальности. Вспоминаем, за что мы любим Тома Форда в день его (в это трудно поверить!) шестидесятилетия.