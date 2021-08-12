Кто он — стильный петербуржец? Выясняет «Собака.ru» и возвращает рубрику, посвященную героям стритстайла

Бесконечно можно смотреть на три вещи — как течет Нева, как стоит очередь в Русский музей и как одеты герои стритстайла. Легенды ходят о представителях стритстайла скандинавского и азиатского, но мы, конечно, за локальность (если кто забыл)! Вновь призываем: #давайтеодеватьсякакпетербуржцы, и уверенно заявляем, что #Петербургэтостиль! А для наглядности своих убеждений возвращаем легендарную, всепоглощающую и вдохновляющую рубрику, посвященную тем, кто формирует петербургский стритстайл.
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Краснодарский певец с камарунскими корнями Зомо в национальный костюме Камеруна
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Дизайнер одежды Лиза Вылегжанина
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Визуальный художник Николай Тен
В разное время аналогичную рубрику в «Собака.ru» вели некогда наш редактор моды, а ныне дизайнер всея всего, Фрол Буримский, стилист всех времен и народов Гоша Карцев и экс-бренд-менеджер «Собака.ru» Михаил Халилуллин. Гуляя то по Исаакиевской площади, то по набережной Мойки они находили самых стильных прохожих (как Билл Каннингем, да), которые бонусом еще и делились с ними своими fashion и lifestyle-девизами. Дело Фрола Буримского, Гоши Карцева и Михаила Халилуллина ждет убедительный камбэк, на пост стритстайл-следопыта заступает свежая (и бурлящая!) кровь — наследник французского барона и фотографа Арно де Роснея (в 60-ые он снимал для Vogue!) Макар Санжаров.
Почему Макар? Если родства с фотографом Vogue Арно де Роснеем для вас недостаточно, продолжаем аргументировать: эксперт винтажа и rewearing — может проводить экскурсии по лучшим винтажным магазинам Петербурга, обладатель библиотеки из коллекционных книг, посвященных индустрии моды, — почитать не даст, уж слишком ценными экземплярами владеет, а еще выпускник Lukovsky Model Academy — научит вас быть собой и не бояться камеры за три минуты (мы засекали!).
Теперь именно Макар будет патрулировать районы Петербурга на предмет самых стильных героев. От него не уйдет никто: ни представители поколения Z, сидящие в кофейне «Смена», ни богема, спешащая на премьеру в Мариинку. В общем, объявляем рубрику «Куда Макар смотрит» открытой. Кто спрятался, тот сам виноват!
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