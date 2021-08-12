Кто он — стильный петербуржец? Выясняет «Собака.ru» и возвращает рубрику, посвященную героям стритстайла

В разное время аналогичную рубрику в «Собака.ru» вели некогда наш редактор моды, а ныне дизайнер всея всего, Фрол Буримский, стилист всех времен и народов Гоша Карцев и экс-бренд-менеджер «Собака.ru» Михаил Халилуллин. Гуляя то по Исаакиевской площади, то по набережной Мойки они находили самых стильных прохожих (как Билл Каннингем, да), которые бонусом еще и делились с ними своими fashion и lifestyle-девизами. Дело Фрола Буримского, Гоши Карцева и Михаила Халилуллина ждет убедительный камбэк, на пост стритстайл-следопыта заступает свежая (и бурлящая!) кровь — наследник французского барона и фотографа Арно де Роснея (в 60-ые он снимал для Vogue!) Макар Санжаров.