18+
  • Мода
  • Герои

Рената Литвинова сняла короткометражный фильм для Gucci

Режиссер и актриса Рената Литвинова анонсировала в инстаграме свою работу для модного дома Gucci. Это короткометражный фильм под названием «Скромное обаяние волшебников», который, по словам самой Литвиновой, «про способность творить чудеса силой воображения, уметь мечтать, быть сильными и свободными». Музыку для ленты написала Земфира. Дата выхода короткометражки пока неизвестна.

Напомним, что Ренату Литвинову связывает тесная и теплая дружба с другим модным домом — Balenciaga, и его креативным директором Демной Гвасалия. В фильме «Северный ветер» героиня Литвиновой появляется исключительно в образах Balenciaga.

Фото: Рената Литвинова в съемке для «Собака.ru», октябрь 2021

Наши новости в Telegram
Комментарии

Наши проекты