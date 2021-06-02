Рената Литвинова сняла короткометражный фильм для Gucci

Режиссер и актриса Рената Литвинова анонсировала в инстаграме свою работу для модного дома Gucci. Это короткометражный фильм под названием «Скромное обаяние волшебников», который, по словам самой Литвиновой, «про способность творить чудеса силой воображения, уметь мечтать, быть сильными и свободными». Музыку для ленты написала Земфира. Дата выхода короткометражки пока неизвестна.
Напомним, что Ренату Литвинову связывает тесная и теплая дружба с другим модным домом — Balenciaga, и его креативным директором Демной Гвасалия. В фильме «Северный ветер» героиня Литвиновой появляется исключительно в образах Balenciaga.
Фото: Рената Литвинова в съемке для «Собака.ru», октябрь 2021
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