Рената Литвинова сняла короткометражный фильм для Gucci

Режиссер и актриса Рената Литвинова анонсировала в инстаграме свою работу для модного дома Gucci. Это короткометражный фильм под названием «Скромное обаяние волшебников», который, по словам самой Литвиновой, «про способность творить чудеса силой воображения, уметь мечтать, быть сильными и свободными». Музыку для ленты написала Земфира. Дата выхода короткометражки пока неизвестна.