«Собака.ru» объявляет старт премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» 2021

Ежегодная церемония «ТОП50» пройдет в 16-й раз и (ура!) офлайн. 10 июня Елагиноостровский дворец, 20 лет не принимавший гостей из-за реставрации, станет усадьбой «Собака.ru» — гостеприимным домом, смелой фантазией и манящим зазеркальем. Мы попросили гостей вдохновиться «Сном в летнюю ночь», следовать дресс-коду Creative Black Tie и ни в чем себе не отказывать. Мы скучали!
В начале июня редакция традиционно выпустит коллекционный номер журнала «Собака.ru», посвященный героям премии «ТОП50», и наградит их на торжественной НЕцеремонии. Художников и бизнесменов, врачей и дизайнеров, лидеров мнений и музыкантов, ученых и актеров, меценатов и писателей, социальных активистов и режиссеров, кураторов и спортсменов — тех петербуржцев, кто сделал большой шаг или открытие в своей области. И таким образом изменили наш город к лучшему.
Ежедневно, начиная с 28 мая, мы будем объявлять на сайте и соцсетях @sobaka_ru лауреатов каждой из 9 номинаций этого года: «Мода и Дизайн», «Бизнес», «Искусство», «Наука и Жизнь», «Кино», «Музыка», «Книги», «Медиалидеры», «Театр».
В 2020-м премия «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» прошла онлайн: да, мы чествовали лауреатов на Zoom-ужине, но стали еще ближе.
А в 2019-м впервые отменили голосование и наградили на НЕцеремонии в «Севкабель Порту» каждого из 50-и номинантов. Редакция «Собака.ru» всегда считала: задача премии — выявлять и объединять выдающихся людей нашего города. Теперь каждый герой списка «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» — победитель!
«Собака.ru»
благодарит за поддержку партнеров премии
«ТОП 50 Самые знаменитые люди Петербурга 2020»:
старейший универмаг Петербурга и главный department store города
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