«Собака.ru» объявляет старт премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» 2021

Ежегодная церемония «ТОП50» пройдет в 16-й раз и (ура!) офлайн. 10 июня Елагиноостровский дворец, 20 лет не принимавший гостей из-за реставрации, станет усадьбой «Собака.ru» — гостеприимным домом, смелой фантазией и манящим зазеркальем. Мы попросили гостей вдохновиться «Сном в летнюю ночь», следовать дресс-коду Creative Black Tie и ни в чем себе не отказывать. Мы скучали!

В начале июня редакция традиционно выпустит коллекционный номер журнала «Собака.ru», посвященный героям премии «ТОП50», и наградит их на торжественной НЕцеремонии. Художников и бизнесменов, врачей и дизайнеров, лидеров мнений и музыкантов, ученых и актеров, меценатов и писателей, социальных активистов и режиссеров, кураторов и спортсменов — тех петербуржцев, кто сделал большой шаг или открытие в своей области. И таким образом изменили наш город к лучшему.