Остроносые кроссовки и платья для всех: первая коллекция нового бренда Альбера Эльбаза AZ Factory

Дизайнер представил свой новый бренд AZ Factory и его первую коллекцию. В нее вошли как монохромные, так и цветные с принтами платья, костюмы в пижамном стиле, леггинсы и комбинезоны. Носить все это Альбер Эльбаз предлагает с кроссовками с острым носом. Одна из главных идей бренда AZ Factory — красивая и технологичная одежда всех размеров. Максимальное разнообразие дизайнер поддержал и кастингом — коллекцию представили модели разных возрастов, типов фигуры и национальностей.