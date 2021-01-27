Остроносые кроссовки и платья для всех: первая коллекция нового бренда Альбера Эльбаза AZ Factory

Дизайнер представил свой новый бренд AZ Factory и его первую коллекцию. В нее вошли как монохромные, так и цветные с принтами платья, костюмы в пижамном стиле, леггинсы и комбинезоны. Носить все это Альбер Эльбаз предлагает с кроссовками с острым носом. Одна из главных идей бренда AZ Factory — красивая и технологичная одежда всех размеров. Максимальное разнообразие дизайнер поддержал и кастингом — коллекцию представили модели разных возрастов, типов фигуры и национальностей.
Дополнили одежду объемные украшения — ожерелья из жемчуга и кристаллов, массивные цепи и серьги. Камбэк Альбера Эльбаза в моду стал одним из самых ожидаемых событий в фэшн-индустрии. Напомним, что ранее дизайнер работал креативным директором Yves Saint Laurent, а затем Lanvin, и с обоих постов был уволен.
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