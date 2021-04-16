Lana Del Rey, Arctic Monkeys, Korn: Balenciaga и Rammstein составили плейлист для Apple Music

Модный дом Balenciaga курирует Apple Music и отвечает за создание оригинальных плейлистов. Первую музыкальную подборку составлял сам креативный директор бренда Демна Гвасалия, а вторую — группа Rammstein. В список исполнителей от Rammstein не попала Алла Пугачева (Примадонна значилась в личном плейлисте Гвасалия), зато в нем есть Lana Del Rey, Arctic Monkeys, Korn, AC/DC, Led Zeppelin, Slipknot, Marilyn Manson — в общем, обошлось без сюрпризов и неожиданностей. Обложку плейлиста сделал художник Готфрид Хельнвайн.