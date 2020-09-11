Креативный директор Balenciaga теперь курирует создание оригинальных плейлистов, которые будут выходить вместе с лимитированными коллекциями бренда. Демна Гвасалия отобрал исполнителей, чье творчество вдохновляет его самого. Эти артисты и поделятся своими музыкальными предпочтениями, на основе которых сформируется плейлист. Первую музыкальную подборку дизайнер составил сам.
Какую музыку слушает Демна Гвасалия? Теперь можно узнать — модный дом Balenciaga стал куратором Apple Music
В тринадцати часовой плейлист «Здравствуйте, меня зовут Демна» вошли треки, которые креативный директор Balenciaga слушает каждый день. Среди его исполнителей-фаворитов есть и российские: Земфира, «Агата Кристи», «Кино», «Мумий Тролль», Алла Пугачева. Лимитированная коллекция, выпущенная вместе с первой подборкой, поддерживает ее название — она украшена надписью «Hello, My Name is Demna».
Уникальные плейлисты Balenciaga x Apple Music доступны исключительно на кураторской странице Balenciaga в Apple Music.
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