Какую музыку слушает Демна Гвасалия? Теперь можно узнать — модный дом Balenciaga стал куратором Apple Music

Креативный директор Balenciaga теперь курирует создание оригинальных плейлистов, которые будут выходить вместе с лимитированными коллекциями бренда. Демна Гвасалия отобрал исполнителей, чье творчество вдохновляет его самого. Эти артисты и поделятся своими музыкальными предпочтениями, на основе которых сформируется плейлист. Первую музыкальную подборку дизайнер составил сам.