Какую музыку слушает Демна Гвасалия? Теперь можно узнать — модный дом Balenciaga стал куратором Apple Music

В тринадцати часовой плейлист «Здравствуйте, меня зовут Демна» вошли треки, которые креативный директор Balenciaga слушает каждый день. Среди его исполнителей-фаворитов есть и российские: Земфира, «Агата Кристи», «Кино», «Мумий Тролль», Алла Пугачева. Лимитированная коллекция, выпущенная вместе с первой подборкой, поддерживает ее название — она украшена надписью «Hello, My Name is Demna».

Уникальные плейлисты Balenciaga x Apple Music доступны исключительно на кураторской странице Balenciaga в Apple Music.