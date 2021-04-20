Алексей Жидковский — впервые откровенно о своем отце, буллинге в детстве и связи с семьей

За мой внешний вид меня прессовал по сути только папа. Он без конца говорил: «Я не хочу, чтобы мой сын так выглядел!». Он постоянно звонил маме и говорил, что это позор. Мог не давать деньги и говорить: «Вот, когда Леша нормально подстрижется, тогда и дам!». Мама очень сильно переживала из-за этого, но никогда мне не передавала слова отца. Она делала все грамотно, чтобы я не чувствовал себя каким-то ущемленным. Часто, когда папа звонил, она уходила в ванну, чтобы я ничего не знал, а я стоял у двери и подслушивал. Она нервничала, переживала, ругалась, плакала. Это оставило отпечаток. Я помню, когда мне было 13 лет, я пошел на вечеринку в пиджаке и рубашке, но без штанов. До сих пор нравится такой лук. Папа увидел фотографию с той тусы и настолько был ошарашен, что на следующий день приехал с водителем к моей школе. Он потребовал выйти ко входу прямо во время уроков. Тогда я понял, что все — «ситуасион» не очень. Я вышел. Он показал мне снимок, спросил, что это такое и как ему это понимать. Я объяснил. Он потребовал удалить подобные снимки. Позже я заблокировал в Инстаграме папу, всех его друзей и всю свою семью. Они узнали, что у меня есть аккаунт, когда у меня уже было около 15 тысяч подписчиков. Там их ждала такая светская леди «с сюрпризом». Папа был в ****, что я не только одеваюсь «ненормально», но еще и губы крашу. Он долго просил удалить аккаунт и не позорить семью. Я отказывался это даже обсуждать. Для его друзей я был и до сих пор остаюсь ********. Для них такой ребенок, как я, — горе. Сейчас папа может позвонить, сказать, что листал мою страничку, что-то видел, но уже все на доброй волне. Недавно он сказал, что гордится мной. Ну, а почему не гордиться таким сыном? Я помогаю маме, на героине не сижу, все у меня в целом нормально, не насильник, не убийца, гадостей никому не делаю и не желаю тем более, хотя человек токсичный. Мне всю жизнь было *****, что обо мне подумают другие, в том числе родители. Я эгоист, который живет только для себя, но не забывает и о других, эти качества чувственности и холодности борются между собой, но не могут прийти к общему знаменателю, как-то моя вторая половинка сказала мне одну очень интересную фразу: «Леш, ты никого не любишь, ты лишь позволяешь любить себя». Для меня это была такая жесткая фраза, прямо удар под дых, вроде ничего такого, но вот яркий показатель того, как словом можно убить.