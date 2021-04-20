Алексей Жидковский — впервые откровенно о своем отце, буллинге в детстве и связи с семьей

Суперблогер (краш 1,2 миллиона подписчиков в инстаграме!) и герой редакции «Собака.ru» решил собрать свои многочисленные советы подписчикам, а заодно написать автобиографию. Издательство АСТ выпустило его книгу «Жизнь одна — подумай, а!». В своем литературном дебюте Алексей Жидковский рассказывает об отце и порой непростом детстве, буллинге, стиле и самовыражении. Там же — бьюти-фавориты Жидковского, и рецепты его любимых блюд — в общем, полный краткий курс счастливой жизни. «Собака.ru» публикует отрывок из книги, которая имеет шансы стать настольной.
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Обложка книги «ж.о.п.а.» — «Жизнь одна — подумай, а!»
Скажу прямо, доставлял я проблем изрядно, что семье, что другим. Несмотря на то, что у меня никогда не было желания вызывать чей-то интерес к себе. Просто я изначально нестандартный ребенок. С мышлением, слегка выходящим за установленные рамки обществом. Мне хотелось тупо сломать ту систему, в которой я был, а именно: этот классический внешний вид, некое раздражающее осуждение, что ли. До школы меня одевала мама. Она давала мне вещи, я их надевал и не задавал никаких вопросов. В школе меня, получается, одевала школа. Сама эта система. Обязательные пиджаки, костюмы и так далее. Выходит, у меня очень долго не было возможности делать выбор. К концу 9-го класса меня начало подзадалбывать, что я не могу самовыражаться. Я хотел ярко одеваться, мне надоели эти тусклые краски. Меня это конкретно достало до трясучки. Сначала я стал разбавлять свой внешний вид более яркими рубашками. И то мне сразу начали говорить: «Леша, в рубашке цвета фуксия у нас ходить нельзя». На что я возражал, ведь у меня был темный синий пиджак, который отлично сочетался. Почему нельзя, если хорошо смотрится? Еще были вопросы из-за моих пиджаков в полоску и клетку. А я же по сути был одет в классику. Ну, не ********** же, а они все равно цеплялись. Потом я уже понял, какие вещи выбирать, чтобы для них это была «нормальная классика», и дальше одевался, как хотел. Постепенно начал вводить в свой гардероб и уже откровенно яркие пиджаки и даже вульгарные рубашки. Вот это все дальше и пошло со мной по жизни. Мне всегда нравился классический стиль или ретро. На мой взгляд, я в таком ключе и сейчас одеваюсь.
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Алексей Жидковский для «Собака.ru», март 2021
Плащ Philosophy di Lorenzo Serafini, бадлон Bottega Veneta (все — ДЛТ), очки Gucci (собственность героя)
За мой внешний вид меня прессовал по сути только папа. Он без конца говорил: «Я не хочу, чтобы мой сын так выглядел!». Он постоянно звонил маме и говорил, что это позор. Мог не давать деньги и говорить: «Вот, когда Леша нормально подстрижется, тогда и дам!». Мама очень сильно переживала из-за этого, но никогда мне не передавала слова отца. Она делала все грамотно, чтобы я не чувствовал себя каким-то ущемленным. Часто, когда папа звонил, она уходила в ванну, чтобы я ничего не знал, а я стоял у двери и подслушивал. Она нервничала, переживала, ругалась, плакала. Это оставило отпечаток. Я помню, когда мне было 13 лет, я пошел на вечеринку в пиджаке и рубашке, но без штанов. До сих пор нравится такой лук. Папа увидел фотографию с той тусы и настолько был ошарашен, что на следующий день приехал с водителем к моей школе. Он потребовал выйти ко входу прямо во время уроков. Тогда я понял, что все — «ситуасион» не очень. Я вышел. Он показал мне снимок, спросил, что это такое и как ему это понимать. Я объяснил. Он потребовал удалить подобные снимки. Позже я заблокировал в Инстаграме папу, всех его друзей и всю свою семью. Они узнали, что у меня есть аккаунт, когда у меня уже было около 15 тысяч подписчиков. Там их ждала такая светская леди «с сюрпризом». Папа был в ****, что я не только одеваюсь «ненормально», но еще и губы крашу. Он долго просил удалить аккаунт и не позорить семью. Я отказывался это даже обсуждать. Для его друзей я был и до сих пор остаюсь ********. Для них такой ребенок, как я, — горе. Сейчас папа может позвонить, сказать, что листал мою страничку, что-то видел, но уже все на доброй волне. Недавно он сказал, что гордится мной. Ну, а почему не гордиться таким сыном? Я помогаю маме, на героине не сижу, все у меня в целом нормально, не насильник, не убийца, гадостей никому не делаю и не желаю тем более, хотя человек токсичный. Мне всю жизнь было *****, что обо мне подумают другие, в том числе родители. Я эгоист, который живет только для себя, но не забывает и о других, эти качества чувственности и холодности борются между собой, но не могут прийти к общему знаменателю, как-то моя вторая половинка сказала мне одну очень интересную фразу: «Леш, ты никого не любишь, ты лишь позволяешь любить себя». Для меня это была такая жесткая фраза, прямо удар под дых, вроде ничего такого, но вот яркий показатель того, как словом можно убить.
Раньше наши с папой проблемы в основном были из-за того, что он не понимал моего внешнего вида. Теперь я понимаю, что родителей нужно постепенно готовить к тому, что ты хочешь выглядеть нестандартно. Нельзя подходить в полностью новом образе и говорить: «Мама, теперь я буду выглядеть так!». Это травма для людей, воспитанных в Совке. В некоторых случаях они могут и отказаться от ребенка, который не оправдал их ожиданий. Родителей нужно подготавливать к будущим переменам, постепенно. Да, сначала они поругают тебя, что ты выбрал слишком женственную или слишком мальчиковую одежду. Раз поругают, два поругают, потом привыкнут. Затем они заметят, что ты красишься, и начнут задавать вопросы. Вероятно, проведут серьезную беседу, но в итоге свыкнуться и с этим. Если они все же будут требовать «выглядеть, как все», то придется прислушаться. Ровно до того момента, пока ты не перестанешь от них зависеть. Как только начнешь сам себя обеспечивать, ты имеешь полное право делать то, что ты хочешь. Правда, нужно быть аккуратным, чтобы не потерять связь с родителями. Стоит все же найти нужные слова, чтобы вы друг друга поняли. Не будьте категоричными, оставьте свою категоричность и колкость на совсем крайний случай. Я думаю, наши с папой отношения наладились, когда он понял, что по факту вреда мой внешний вид не несет, что отказаться от меня тоже глупость. Тем более, на мою удачу, потом у него появились еще дети и он переключился на их воспитание. Я кстати, и в отличных отношениях и с его второй женой. Она никогда не препятствовала нашему с папой общению. Она мне как вторая мать. С моими сводными братьями и сестрами мы тоже созваниваемся, видимся, но не так часто, как хотелось бы по причине моих постоянных дел, пьянок, гулянок.
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Алексей Жидковский для «Собака.ru», март 2021
Плащ и килт Gucci, ботинки Bottega Veneta (все — ДЛТ)
Если рассматривать более детальную сторону конфликта «отцов и детей» на моем примере, вы сможете провести аналогию с собой и почему так. Все просто: мой папа — спортсмен — у него пояс по дзюдо. Он всю жизнь занимался спортом и хотел, чтобы я пошел по его стопам. Хотел, чтобы я не был «плюшкой» и тоже чем-то занимался. В итоге он отдавал меня и на плавание, и на теннис, и на дзюдо. Боевыми искусствами я позанимался ровно год и бросил. Он хотел привить привычку заниматься спортом, но мне это все претило, ведь чаще всего родители хотят воплотить в ребенке ту мечту, которая не осуществилась в их случае. Но мне все это попросту было не интересно, а я тот человек, который не занимается тем, что ему не интересно. В итоге наши с ним отношения стали развиваться в худшую сторону.
Редакция благодарит издательство АСТ за предоставленный отрывок
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