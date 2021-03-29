Дизайнер Полина Апреликова создала коллекцию digital-платьев, в основе которых средневековые гобелены

«Эта коллаборация — определенно новый этап в работе! 2021 год просто кричит о нововведениях, и противостоять им невозможно. В какой-то момент я почувствовала, что необходимо придумать что-то уникальное и очень свежее — на помощь пришли новые технологии, позволившие сделать то, что трудно воплотить в реальной жизни. 3D-кутюр и вообще digital-мода резко ворвались в нашу жизнь и, судя по всему, останутся надолго. Виртуальные вещи в разы дешевле реальных и их производство более экологично, что отвечает принципам осознанного потребления.

На мой взгляд, сейчас digital-мода — это своего рода игра, которая может перерасти во что-то очень глобальное. Возможно, очень скоро мы не сможем представить свою жизнь без виртуального гардероба, который легко «взять с собой», например, в путешествие и сделать эффектные фото для социальных сетей (что очень важно в наше время). Карантин также подогрел интерес к 3D-одежде, переодевания приобрело новые смыслы, а приобретение несуществующей одежды перестало считаться дикостью. У виртуальной моды точно большое будущее, за развитием которого будет очень интересно наблюдать».