Дизайнер Полина Апреликова создала коллекцию digital-платьев, в основе которых средневековые гобелены

Коллаборация Aprelikova х Ave — результат сотрудничества дизайнера гобеленовых изделий, номинантки нашей премии Best Dressed Полины Апреликовой и графического дизайнера, 3D-визуализатора Ирины Авериной. Такой тандем и получившаяся в результате коллекция призваны объединить портновский труд и новые технологии, благодаря которым швейное искусство может приобретать новые формы.
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Гобелен, вдохновивший один из образов коллекции
В основе коллекции — средневековые гобелены и архивные ткани, возрожденные и переосмысленные через призму и возможности 3D-моделирования. В реальной жизни Полина Апреликова давно работает с гобеленами, которые доступны в магазинах и на складах тканей. 3D-формат позволил дизайнеру использовать почти музейные экспонаты.
Полина Апреликова
«Эта коллаборация — определенно новый этап в работе! 2021 год просто кричит о нововведениях, и противостоять им невозможно. В какой-то момент я почувствовала, что необходимо придумать что-то уникальное и очень свежее — на помощь пришли новые технологии, позволившие сделать то, что трудно воплотить в реальной жизни. 3D-кутюр и вообще digital-мода резко ворвались в нашу жизнь и, судя по всему, останутся надолго. Виртуальные вещи в разы дешевле реальных и их производство более экологично, что отвечает принципам осознанного потребления.
На мой взгляд, сейчас digital-мода — это своего рода игра, которая может перерасти во что-то очень глобальное. Возможно, очень скоро мы не сможем представить свою жизнь без виртуального гардероба, который легко «взять с собой», например, в путешествие и сделать эффектные фото для социальных сетей (что очень важно в наше время). Карантин также подогрел интерес к 3D-одежде, переодевания приобрело новые смыслы, а приобретение несуществующей одежды перестало считаться дикостью. У виртуальной моды точно большое будущее, за развитием которого будет очень интересно наблюдать».
Ирина Аверина
«Для меня это первый опыт работы с фэшн-индустрией. Большую часть жизни я занималась 3D-моделированием интерьеров и графикой. Поэтому с радостью откликнулась на предложение Полины о сотрудничестве — всегда приятно узнавать и пробовать себя в новой сфере.
Наше партнерство позволит представить моду под другим углом, а именно плавно перейти на цифровой дизайн. Где можно показать, что границ креативности нет».
Примерить платья из коллекции Aprelikova х Ave можно связавшись с Полиной Апреликовой.
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