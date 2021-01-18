House of Leo выпустили новую капсулу, героями которой стали спортсмены по академической гребле

Универсальная коллекция соединила в себе визуальные коды, функциональность униформы и классического мужского костюма. В капсулу вошли свитеры, приталенный пиджак с монограммой House of Leo, расклешенные брюки, шорты, парка, футболки, свитеры с объемным воротником на замке, ветровка, съемный капюшон, а также свободные брюки в морскую полоску, переосмысленную Леонидом Алексеевым. Цветовая палитра капсулы столь же универсальна, сколько и ее наполнение — бежевый, черный, кофейный. В качестве яркого вкрапления — оранжевая подкладка съемного капюшона.