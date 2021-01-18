House of Leo выпустили новую капсулу, героями которой стали спортсмены по академической гребле

Традиционно героями бренда Леонида Алексеева каждый сезон становятся мужчины-представители конкретных профессий. На этот раз — участники турнира по академической гребле. Однако не только мужчины, но и женщины, — капсула House of Leo Cruise ss2021 не имеет гендерной принадлежности, ровно как и сезонности.
Универсальная коллекция соединила в себе визуальные коды, функциональность униформы и классического мужского костюма. В капсулу вошли свитеры, приталенный пиджак с монограммой House of Leo, расклешенные брюки, шорты, парка, футболки, свитеры с объемным воротником на замке, ветровка, съемный капюшон, а также свободные брюки в морскую полоску, переосмысленную Леонидом Алексеевым. Цветовая палитра капсулы столь же универсальна, сколько и ее наполнение — бежевый, черный, кофейный. В качестве яркого вкрапления — оранжевая подкладка съемного капюшона.
Отдельная услада для глаз петербуржца — съемка коллекции, которую арт-директор House of Leo и режиссер Андрей Коровко и фотограф Николай Ефимцевс провели в Кронверке Петропавловской крепости и Английском гребном клубе. Моделями выступили спортсмены команды Высшей Школы Экономики: Анатолий Андреев, Илья Андреев, Артем Брицын, Варвара Болденкова (тренер), Богдан Дубинчук, Антон Кошелев (капитан), Павел Лебединский, Линда Отхман (рулевой), Илья Субботин, Никита Топков.
Вещи House of Leo Cruise Capsule Wardrobe ss2021 уже доступны для покупки на сайте бренда.
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