Луиза Розова снялась в лукбуке RomaUvarovDesign

Луиза Розова — предполагаемая дочь президента России Владимира Путина — стала героиней нового лукбука RomaUvarovDesign. Петербурженка примерила вещи из актуальной коллекции бренда и нового весеннего дропа. На фото Луиза позирует в платье и комбинезоне из вареной джинсы, декорированных кружевными воротничками, разноцветных рубашках с наивными принтами и платьях в стиле baby doll. Коллекцию дизайнер марки Рома Уваров посвятил детским воспоминаниям, ожиданию чуда и наиву.
Рома Уваров
«Я был безумно счастлив поработать с Луизой! Мы знакомы уже долгое время и по-настоящему очень близки и дружны. Я бесконечно благодарен ей за доверие и впереди нас ждет еще много-много новых проектов и идей!».
Луиза Розова
«Коллекция однозначно отозвалась во мне, и почему-то я снова почувствовала себя ребенком. Возможно, к этому подтолкнули детали: принты с игрушками, кружевные воротнички и атрибутика съёмки. Какой-то 2007 год по ощущениям, лето, бабушкин дачный домик, дом-палатка, старый светоотражающий коврик для пляжа, купальник с мелкими цветами, хлопковая розовая косынка. С теплотой и любовью вспоминаю это время и эти вещи, и такое ощущение, что прикоснулась к ним на съемке и почувствовала точно такую же ласковость и теплоту».
Вещи из нового дропа RomaUvarovDesign можно купить в онлайн-магазине NOBCONCEPT.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.