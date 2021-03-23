Луиза Розова снялась в лукбуке RomaUvarovDesign

«Коллекция однозначно отозвалась во мне, и почему-то я снова почувствовала себя ребенком. Возможно, к этому подтолкнули детали: принты с игрушками, кружевные воротнички и атрибутика съёмки. Какой-то 2007 год по ощущениям, лето, бабушкин дачный домик, дом-палатка, старый светоотражающий коврик для пляжа, купальник с мелкими цветами, хлопковая розовая косынка. С теплотой и любовью вспоминаю это время и эти вещи, и такое ощущение, что прикоснулась к ним на съемке и почувствовала точно такую же ласковость и теплоту».