«Я живу в своем арт-мире, в своем пузыре»: предполагаемая дочь Путина из Петербурга поговорила в Clubhouse с автором расследования о ней

Разговор в «комнате» Clubhouse Луиза Розова вела со своими подругами, через некоторое время к ним подключился журналист Андрей Захаров. По его словам, к разговору «пятерых питерских зумеров» слушатели, в том числе и режиссер Кантемир Балагов, подключались, потому что их интересует «один момент: правда ли вы дочка Путина».

Однако ответа от девушки так и не последовало — на «самый главный вопрос» Луиза и ее подруги еще до начала разговора договорились не отвечать. «Вы же как журналист должны понимать, что она никогда вам не скажет ничего», — вступилась за Луизу одна из ее подруг.

По мнению Захарова, для людей «возможность зафолловить дочку Путина — которая заигрывает с подписчиками — означает, что в стране есть надежда». Журналист также поинтересовался, сильную ли травму он нанес Луизе своим расследованием.

«Нет, ну что вы. У меня был такой затор в жизни, стагнация. Я очень благодарна, что у меня появилась такая возможность, что меня осветили, увидели мой аккаунт. Я никогда не пыталась популяризировать себя, но… Я чувствую себя прекрасно, можете за меня не переживать», — ответила Розова.

На вопрос, понимает ли петербурженка причину своей популярности и каково ей жить с «этим флером», Луиза ответила, что «абсолютно никак не относится к политике» и не собирается менять свою жизнь.

«Послушайте, я абсолютно никак не отношусь к политике. Я делаю то, что мне нравится. Вы думали, что я удалю аккаунт? Черта с два вам. Я живу своей жизнью, занимаюсь модой. Это не мое центральное увлечение, но мне нравится это. Я не буду из-за вашего расследования прекращать все, что я раньше делала. Все, как я раньше жила и с кем общалась», — заявила она.

«Вы правы, что я живу в своем арт-мире, это правда, я живу в своем пузыре. Я не смотрю телевизор, иногда слежу за новостями в Telegram-каналах, но тоже не особо. Я смотрю модные показы, я покупаю журнал Vogue, я люблю пойти в соседний ресторан и съесть вкусную пасту, обсудить с друзьями последние сплетни и расследования», — отвечает Луиза на вопрос о том, нравиться ли ей современная Россия.

Андрей Захаров — о Луизе Розовой Мне очень интересно наблюдать за вами. Вы совершенно не похожи на портрет золотой молодежи: ходите в «Подписные издания», читаете литературу, покупаете одежду в «Кружке». В вас виден Петербург и хорошее образование. В этом смысле я вами восхищаюсь по-человечески. Знаете, у всех людей, которые вас читают и фолловят — за окном есть мир XXI века с «Инстаграмом» и соцсетями, а у нас по телевизору полное мракобесие, собираются Youtube блокировать и прочее.

Расшифровку разговора опубликовало издание The Village.