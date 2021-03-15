Самые запоминающиеся образы «Грэмми»: Бейонсе, Дуа Липа, Гарри Стайлз и другие

Сама церемония с точки зрения побед получилась очень феминистической. Так два рекорда в истории премии установили певицы: Бейонсе превзошла всех по количеству наград, получив 28-ю статуэтку за «Лучшее R&B-выступление», а Тейлор Свифт стала первой женщиной-обладательницей трех «Альбомов года» на «Грэмми».

С полным списком победителей можно познакомиться здесь.

В России запись прямой трансляции и специальная версия с лучшими моментами церемонии вручения 63-й премии «Грэмми» доступна эксклюзивно в Okko. Ведущими специальной 3,5-часовой версии церемонии стали звезда MTV, виджей Александр Анатольевич и Мария Миногарова.