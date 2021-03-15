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Самые запоминающиеся образы «Грэмми»: Бейонсе, Дуа Липа, Гарри Стайлз и другие

Ночью в Лос-Анджелесе состоялась 63-я церемония «Грэмми», которую открыло выступление Гарри Стайлза. Красная ковровая дорожка вновь прошла в двух форматах — классическом и домашнем. Изучили образы гостей и победителей премии и собрали самые запоминающиеся: от спорных до идеальных.

  • Бейонсе в Schiaparelli

  • Дуа Липа в Atelier Versace

  • Тейлор Свифт в Oscar de la Renta

  • Гарри Стайлз в Gucci

  • Ноа Сайрус в Schiaparelli Couture

  • BTS в Louis Vuitton

  • Финнеас О'Коннелл и Билли Айлиш, оба в Gucci

  • Lizzo в Balmain

  • Доджа Кэт в Roberto Cavalli

  • HAIM в Prada

  • Фиби Бриджерс в Thom Browne

  • Bad Bunny в Burberry

Сама церемония с точки зрения побед получилась очень феминистической. Так два рекорда в истории премии установили певицы: Бейонсе превзошла всех по количеству наград, получив 28-ю статуэтку за «Лучшее R&B-выступление», а Тейлор Свифт стала первой женщиной-обладательницей трех «Альбомов года» на «Грэмми».

С полным списком победителей можно познакомиться здесь.

В России запись прямой трансляции и специальная версия с лучшими моментами церемонии вручения 63-й премии «Грэмми» доступна эксклюзивно в Okko. Ведущими специальной 3,5-часовой версии церемонии стали звезда MTV, виджей Александр Анатольевич и Мария Миногарова.

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