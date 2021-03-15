Самые запоминающиеся образы «Грэмми»: Бейонсе, Дуа Липа, Гарри Стайлз и другие

Ночью в Лос-Анджелесе состоялась 63-я церемония «Грэмми», которую открыло выступление Гарри Стайлза. Красная ковровая дорожка вновь прошла в двух форматах — классическом и домашнем. Изучили образы гостей и победителей премии и собрали самые запоминающиеся: от спорных до идеальных.
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Бейонсе в Schiaparelli
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Дуа Липа в Atelier Versace
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Тейлор Свифт в Oscar de la Renta
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Гарри Стайлз в Gucci
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Ноа Сайрус в Schiaparelli Couture
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BTS в Louis Vuitton
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Финнеас О'Коннелл и Билли Айлиш, оба в Gucci
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Lizzo в Balmain
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Доджа Кэт в Roberto Cavalli
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HAIM в Prada
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Фиби Бриджерс в Thom Browne
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Bad Bunny в Burberry
Сама церемония с точки зрения побед получилась очень феминистической. Так два рекорда в истории премии установили певицы: Бейонсе превзошла всех по количеству наград, получив 28-ю статуэтку за «Лучшее R&B-выступление», а Тейлор Свифт стала первой женщиной-обладательницей трех «Альбомов года» на «Грэмми».
С полным списком победителей можно познакомиться здесь.
В России запись прямой трансляции и специальная версия с лучшими моментами церемонии вручения 63-й премии «Грэмми» доступна эксклюзивно в Okko. Ведущими специальной 3,5-часовой версии церемонии стали звезда MTV, виджей Александр Анатольевич и Мария Миногарова.
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