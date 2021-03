Beyonce, Fiona Apple и The Strokes: объявлены лауреаты премии «Грэмми»-2021

Лучший рэп-альбом

Nas — King’s Disease

Лучшее рэп-исполнение

Megan Thee Stallion Featuring Beyoncé — Savage

Лучший традиционный вокальный поп-альбом

James Taylor — American Standard

Лучшее поп-исполнение дуэтом или группой

Lady Gaga with Ariana Grande – Rain On Me

Лучший R&B альбом

John Legend — Bigger Love

Лучший прогрессивный R&B альбом

Thundercat — It Is What It Is

Лучшая R&B песня

Robert Glasper Featuring H.E.R. & Meshell Ndegeocello — Better Than I Imagined

Лучшее традиционное R&B исполнение

Ledisi — Anything For You

Лучший латино-джазовый альбом

Arturo O'Farrill & The Afro Latin Jazz Orchestra — Four Questions

Лучший альбом большого джазового ансамбля

Maria Schneider Orchestra — Data Lords