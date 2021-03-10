Что доставать весной с антресолей или дальней полки шкафа? Рассказывают авторы Telegram-каналов о моде

Весна — это время, нет, не для обновлений и не для покупки новых вещей, а повод пересмотреть свой гардероб и найти в нем то, что давно не надевали. Или заглянуть на антресоли мам и бабушек, где наверняка найдутся пара трендовых вязаных жилетов. Мы узнали у авторов модных Telegram-каналов, что они достанут с дальних полок шкафов в этом сезоне.
Лана Нисневич
Автор канала WHY NET?!
Этой весной нужно достать все, что у вас есть в принтах. А все бежевое и невзрачное запихать наверх. Чем безумнее принты, тем лучше. Есть пэчворк? Вообще замечательно. Наслоение принтов и их тотальная несовместимость — вот залог успешного весеннего лука.
Залина Амирова
Автор канала «Шмот»
Маст-хэв этой весны — велосипедки. Сложно вспомнить, какое это по счету возвращение. В 80-е идеальные луки с ними показывала принцесса Диана, но дизайнер Saint Laurent Энтони Вакарелло сделал велосипедки 2.0: не в привычном спортивном стиле, а трикотажные, в рубчик. И к весне таких нашил масс-маркет. Несомненный плюс новой версии велосипедок в том, что они теплее. У Balmain есть даже из шерсти.
Носить их можно с пиджаком в стиле power dressing, объемным свитером или белой рубашкой оверсайз. С резиновыми сапогами — тоже ок.
Татьяна Нудельман
автор канала «Ничего Нового»
Главный девиз этой весны: «ничего нового», поэтому заглядываем в архивы собственного (а еще лучше маминого) гардероба. Миксуем вещи разных стилей и десятилетий и заодно поддерживаем тренд на осознанное потребление.
Что рекомендуем доставать с дальних полок уже сейчас? Мини-юбки в классическую клетку и клетку виши, тренчи в пол в стиле 80-х, вязанные жилеты и джинсы-клеш.
Дополняем образ яркими шелковыми платками, крупными винтажными украшениями.
Софья Ярцева
Автор канала Make Your Style
Рваные джинсы. Максимально небрежные, открывающие колени, с торчащими нитками и потертостями. Годятся и джинсы Курта Кобейна из 90-х, и бойфренды из 2000-х — главное, чтобы они были достаточно широкими и сидели свободно: лучше взять брюки на пару размеров больше и затянуть их ремнем. Особенность стайлинга-2021: если в прошлом рваные джинсы носили в нарочито небрежных рокерских образах, то сейчас можно совершенно спокойно надеть их к блузке с бантом или нежному свитеру с кружевным воротничком. Плотные колготки внутрь — тоже можно, современная мода не требует жертв.
Алена Горячева
автор Telegram-канала «Дьявол носит H&M»
Этой весной нужно помнить одну главную вещь — возвращаются нулевые. Сейчас следует обратить внимание на:
— джинсы с заниженной посадкой,
— клеш во всех его проявлениях
— вельветовые костюмы
— кроп-топы
— розовый цвет и стразы
Если говорить об аксессуарах, то конечно же, нужно достать с верних полок: чокеры, ободки, заколки и огромное резинки для волос. На самом деле, даже аксессуаров будет достаточно, чтобы сейчас выглядеть «в тренде».
В общем, как вы уже поняли, нужно ориентироваться на Пэрис Хилтон и Бритни Спирс того времени. Если для вас это ту мач (и я вас в этом понимаю), тогда обратите внимание на стиль Эрики Кикнадзе. Во-первых, мне очень хочется, чтобы ее перестали воспринимать только как только дочь Ивана Урганта, а во-вторых, у нее действительно потрясающее чувство стиля, который как раз очень хорошо отображает эпоху 2000-х, но уже с современными мотивами.
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