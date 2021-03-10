Что доставать весной с антресолей или дальней полки шкафа? Рассказывают авторы Telegram-каналов о моде

Автор канала «Шмот»

Маст-хэв этой весны — велосипедки. Сложно вспомнить, какое это по счету возвращение. В 80-е идеальные луки с ними показывала принцесса Диана, но дизайнер Saint Laurent Энтони Вакарелло сделал велосипедки 2.0: не в привычном спортивном стиле, а трикотажные, в рубчик. И к весне таких нашил масс-маркет. Несомненный плюс новой версии велосипедок в том, что они теплее. У Balmain есть даже из шерсти.

Носить их можно с пиджаком в стиле power dressing, объемным свитером или белой рубашкой оверсайз. С резиновыми сапогами — тоже ок.