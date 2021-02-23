Дочь Ивана Урганта снялась в рекламе нижнего белья для бренда Jacquemus

Эрика Куталия, дочь шоумена и телеведущего Ивана Урганта, поучаствовала в съемках нижнего белья вместе со своим молодым человеком для бренда Jacquemus. Фотографии были опубликованы в Instagram-аккаунте бренда.
Новая коллекция под названием L’AMOUR посвящена нетрадиционным парам. Героями съемок стали в том числе и дочь Урганта Эрика Куталия и ее парень-афроамериканец Муса. Рекламные снимки были сделаны американским фотографом Томом Кнеллером.
Напомним, что в аккаунте Jacquemus нередко появляются и снимки дизайнера Симона Порта Жакмюса с его молодым человеком. Недавно одна из таких фотографий вызвала волну бурных обсуждений в социальной сети.
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