Автор телеграм-канала Good morning, Karl! Катя Федорова запустила флешмоб #негрустивсебудетхорошо в поддержку Юлии Навальной

Вчера фэшн-журналистка и автор телеграм-канала о моде Good morning, Karl! Катя Федорова предложила своим читателям поддержать Юлию Навальную и запустила флешмоб под хэштегом #негрустивсебудетхорошо.
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Катя Федорова
Пользователям предлагается выкладывать фотографии, на которых они запечатлены в вещах красного цвета (по мотивам красной толстовки MSGM, в которой Навальная появилась на слушании дела мужа). На данный момент по хэштегу уже более четырех тысяч публикаций, флешмоб поддержали и авторы телеграм-каналов, и российские бренды, и сама Юлия Навальная, поблагодарившая его участников за поддержку.
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