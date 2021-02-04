Автор телеграм-канала Good morning, Karl! Катя Федорова запустила флешмоб #негрустивсебудетхорошо в поддержку Юлии Навальной

Пользователям предлагается выкладывать фотографии, на которых они запечатлены в вещах красного цвета (по мотивам красной толстовки MSGM, в которой Навальная появилась на слушании дела мужа). На данный момент по хэштегу уже более четырех тысяч публикаций, флешмоб поддержали и авторы телеграм-каналов, и российские бренды, и сама Юлия Навальная, поблагодарившая его участников за поддержку.