Смерть милитари, вязание (да!) и гендерная флюидность: Леонид Алексеев — о том, до чего дошла мужская мода

Смерть милитари

Вот это печальный тренд. Девяносто процентов мужской одежды происходят из военной формы, она горячо любима и уважаема нами, как часть преемственности поколений и благородной демонстрации силы. Конечно, за последнее время мы слишком много и крайне буквально обращались к военной теме в одежде и, видимо, просто подустали от всего этого хаки и камуфляжа. Изобилие жестокости и ограничений последнего времени тоже не способствовали популяризации всего агрессивного, а именно таким мы сейчас воспринимаем стиль, который, я уверен, вернется в моду. Но не стоит отчаиваться, для любителей формы наступают времена военно-морской эстетики и образа моряка: хорошего парня в тельняшке и бушлате.