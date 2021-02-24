Смерть милитари, вязание (да!) и гендерная флюидность: Леонид Алексеев — о том, до чего дошла мужская мода

Женская и мужская мода трансформируются каждая по своему вектору, со своей скоростью и под влиянием своих социо-культурных явлений, но при этом во многом рифмуются. Последняя, на первый взгляд, за минувшее десятилетие пережила серьезный апгрейд. Подробнее о том, что пришло, а что ушло из мужской моды, «Собака.ru» рассказал создатель бренда House of Leo, преподаватель школы дизайна НИУ ВШЭ, дизайнер Леонид Алексеев.
Прошедший год, как принято говорить, все изменил. За калейдоскопом сюрпризов от вселенной мы пропустили смену десятилетия и обнаружили себя на обеих ногах в модных 2020-х. Так повелось, что новая эпоха старается отделиться от предыдущей и задает новые правила: как жить, как одеваться и как быть мужчиной. Согласитесь, что мода прошлого десятилетия была во многом построена вокруг мужчин и их гардероба. С нами либо боролись, либо подражали и неоднократно пытались переодеть. Не верите? Вот примеры того, что было раньше и что теперь стало с нашим гардеробом.
Пиджак бойфренда
На протяжении многих лет женщины покушались на гардероб мужчин и успешно присвоили себе сначала его рубашку (что по началу выглядело достаточно романтично), потом джинсы и свитшот, а теперь добрались до святого — пиджака — классического, из итальянской шерсти, с бортовкой и прорезными карманами, того, за которым стоит все искусство тейлоринга (классического мужского костюма. — Прим. ред.). Теперь в мужском отделе вам с гордостью сообщают, что такой же пиджак приобрела себе Ксения Чилингарова (основательница бренда Arctic Explore, журналист, фэшн-инфлюенсер. — Прим. ред.).
Розовый и ему подобные
Все началось с Леонардо Ди Каприо, а точнее его персонажа Гэтсби, заявившего, что только настоящий мужчина может носить розовый. И как по взмаху волшебной палочки этот некогда девичий цвет проник даже в самые брутальные гардеробы. В пастельных оттенках теперь не только рубашки и поло, но и шорты, джинсы, ветровки, пальто. Если вбить в поисковике фразу «модные мужские цвета 2021», то мы получим следующее: ментоловый, сиреневый, желтый, бежевый и, конечно же, розовый. Этот тренд открыл нам глаза на нашу способность быть нежными и сильными одновременно.
Мужские сумки
И речь не о барсетках или сумках для спорта, а о симпатичных, размером с компактный несессер, кожаных красавицах на ремне. Несмотря на очевидную схожесть с традиционно женским аксессуаром, они оказались крайне удобными и эстетичными. В них легко умещаются права, мобильный, ключи, даже запасные носки на случай, если свидание перейдет в гостевую стадию (ну вы поняли). Некоторые мужские сумки все еще мимикрируют под поясные или портмоне, но нам все равно, удобство — это главное. Dior, Louis Vuitton, Hermes и Fendi уже добавили свои классические модели в мужские коллекции.
Мягкая классика
Точнее прощание с жесткой офисной классикой. Те, кто считают, что это произошло из-за перехода в офлайновый режим работы, сильно ошибаются. На самом деле это возвращение к мягкому силуэту — часть плановой эволюции мужского костюма, которая уже случалась в 80-е с подачи Giorgio Armani, а до этого — в 30-е. Искусство носить костюм — это способность соответствовать времени и умение жонглировать стилями. Свежее правило и ориентир при выборе нового костюма — расслабленность и элегантная небрежность, близкая к кимоно и восточной традиции одежды в целом.
Гендерная флюидность
Словосочетание из справочника психотерапевта теперь используется в качестве предлога для того, чтобы примерить одежду противоположного пола. Ящик Пандоры, который открыли модные блогеры во второй половине предыдущего десятилетия, не приведет к тем страшным последствиям, которыми нас пугают всякие усталые зумеры. Одежда, особенно модная, это просто развлечение, поэтому должна именно так и восприниматься. Несколько серьезных мужских разговоров последних месяцев затрагивали тему радости от приобретения жемчужных бус и кружевных рубашек, это я уже молчу про тайтсы (мужские колготки), корректирующее белье и мэйкап.
Смерть милитари
Вот это печальный тренд. Девяносто процентов мужской одежды происходят из военной формы, она горячо любима и уважаема нами, как часть преемственности поколений и благородной демонстрации силы. Конечно, за последнее время мы слишком много и крайне буквально обращались к военной теме в одежде и, видимо, просто подустали от всего этого хаки и камуфляжа. Изобилие жестокости и ограничений последнего времени тоже не способствовали популяризации всего агрессивного, а именно таким мы сейчас воспринимаем стиль, который, я уверен, вернется в моду. Но не стоит отчаиваться, для любителей формы наступают времена военно-морской эстетики и образа моряка: хорошего парня в тельняшке и бушлате.
Вязание
В это сложно поверить, но чтобы сегодня выглядеть супер актуально, нужно одеться в вязаный половик из прихожей. Бренды в стиле бабушкиного хобби появляются как грибы после дождя. Если уж Игорь Андреев (бренд Vereja. — Прим. ред.), выдающийся стилист-концептуалист взялся за спицы, то остается только признать, что у вязания наступила новая молодость. Один владелец шоу-рума шепнул мне, что в сегменте этого некогда жанра-аутсайдера продажи пробили потолок. Важно отметить, что шерстяные носки дошли до нас из гробниц фараонов. С точки зрения экологии и устойчивости они весьма убедительны, так как минимизируют отходы в процессе производства.
Эскапизм
Если вы не чувствовали себя как птица в клетке все последнее время, то, видимо, вложили все свои деньги в неделю прибывания на Мальдивах или других экзотических странах. Всем остальным остаются фантазии о побеге от реальности. На помощь приходят исторические романы или фильмы, книги о древних цивилизациях или средневековых рыцарях. Последним креативный директор Celine Эти Слиман даже посвятил недавнюю мужскую коллекцию. «Мне всегда нравились замки и романтическая поэзия», — заявляет дизайнер, миксуя прикиды 18-летних лондонских рокеров с доспехами и блузами средневековых французских принцев. Если вы подростком не увлекались миром авторства Толкина или «Звездными войнами» Лукаса, то сейчас самое время совершить побег от реальности.
Злодеи
Во всем виноват Disney и его плоские положительные персонажи без самоиронии, наводнившие поп-культуру общества 20-х. Ответом на это стал целый поток кинозлодеев, которые, естественно, прекрасно одеваются: от Люцифера в Prada, до Джокера в стиле Gucci. Именно образ злодея с его яркой харизмой, коварством и жаждой жизни вдохновляет множество подражателей, и мы видим на улицах ирландцев в «Острых козырьках», новых ниндзя в тек-вире и прочих демонов с татуировками на лице. Может мы просто соскучились по страстям с оттенком фатальности? Теперь есть целое десятилетие, чтобы выяснить.
Ресейл
Когда вы купили модный предмет стоимостью с чугунный мост, крайне обидно выбрасывать его через пару сезонов. Теперь для этого есть целое направление в торговле. Ресейлу подлежат как ношенные вещи, так и новые из прошлых коллекций, например, кроссовки из старой партии или вещь любимой марки до прихода в нее очередного арт-директора лунатика. Существует мнение, что объем продаж в сфере ресейла обгонит продажи новой одежды уже в ближайшие пару лет, а это, возможно, приведет к появлению интересных стилевых направлений или кризису перепроизводства.
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