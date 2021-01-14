Вышла видеоэкскурсия по выставке «Сесил Битон и культ звезд»

Легенде модной фотографии Сесилу Битону, снимавшему для Vogue и Vanity Fair, фотографировавшему королеву Елизавету II, Одри Хепберн, Коко Шанель, Юбера де Живанши, Трумена Капота, Майю Плисецкую и других деятелей моды и искусства XX века, сегодня исполнилось бы 117 лет. В честь дня рождения фотографа Эрмитаж при поддержке ДЛТ выпустили видеоэкскурсию по выставке «Сесил Битон и культ звезд», которая сейчас идет в Главном штабе. Онлайн-экскурсию проводит куратор выставки, сотрудник отдела современного искусства Государственного Эрмитажа, Дарья Панайотти.