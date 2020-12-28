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Где искать вдохновение (и референсы) для модных образов? Отвечают лауреаты премии Best Dressed в Петербурге 2020

Если они не знают ответа на вопрос: чем вдохновляться, продумывая свой образ, то никто не знает. Советы от шести лауреатов премии «Собака.ru» Best Dressed. Спойлерим: можно декорировать себя, как арт-объект, заниматься самопознанием через одежду или обратиться к киберпанку и игровой индустрии.

  • Артем Брюхов

 

Артем Брюхов

основатель @swo_community

Не только худи, лонгсливы и бадлоны — художник и основатель стрит-коммьюнити выпустил трогательную коллаборацию балаклав Artem Bryukhov x Mommy. Позвоните родителям!

  • Мария Смирнова

  • Антон Матюхин

 

Антон Матюхин

иллюзионист 

Самый модный иллюзионист Петербурга сложен как Аполлон и мог бы легко войти в список Best Undressed, но слишком круто носит сенлораны и прады.

  • Варвара Яковлева

  • Лиза Серпова

 

Лиза Серпова

модель и младший админ телеграм-канала Goldenchihuahua @serpova

«Дом нужно обогащать красотой. У меня есть любимый штопор с красной деревянной ручкой с Удельного рынка, прабабушкин сундук конца XIX века, шведская пепельница 1920-х годов, почти целый фарфоровый сервиз Royal Copenhagen с летящей чайкой и классный шведский стул Overman 1970-х годов».

  • Ника Куваева

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