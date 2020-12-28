Где искать вдохновение (и референсы) для модных образов? Отвечают лауреаты премии Best Dressed в Петербурге 2020

Если они не знают ответа на вопрос: чем вдохновляться, продумывая свой образ, то никто не знает. Советы от шести лауреатов премии «Собака.ru» Best Dressed. Спойлерим: можно декорировать себя, как арт-объект, заниматься самопознанием через одежду или обратиться к киберпанку и игровой индустрии.