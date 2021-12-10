Почему сегодня мы бы не полюбили Кэрри, Миранду, Шарлотту и Саманту? К премьере сериала «И просто так»

С психологической точки зрения имеет смысл делать историю инклюзивной, иллюстрировать разнообразие как оно есть: без резкого акцентирования, а лишь констатацией факта. Если представить, что «Секс в большом городе» снят сегодня, то голоса героинь могли бы звучать иначе, а темы и угол их обсуждения мог бы стать другим.

Так, Кэрри могла бы писать о ненасильственных отношениях; возможных проблемах в сексе (например, об отсутствии оргазма и симуляции его женщинами); о домашнем насилии и виктимблейминге; о различиях в заработной плате между женщинами и мужчинами; о молодых матерях и сложностях воспитания ими детей; о чайлдфри или о невозможности забеременеть; о стигматизации гомосексуальных и трансгендерных женщин и невидимости бисексуальных. Кэрри все также опиралась бы на свой опыт, была бы неравнодушна к социальным запросам, внимательной к подругам и стремилась бы выстраивать нетоксичные отношения с мужчиной, которого любит. Например, вместо того, чтобы у него за спиной знакомиться с его женой, могла бы прямо проговорить свои чувства и переживания. Она могла бы учить зрительниц открытости и уязвимости, возможности быть честной.

Одна из героинь могла бы быть лесбиянкой и, например, как Шарлотта, искать возможность построить семью и родить детей, но сталкиваться с рядом сложностей. Она могла бы показывать зрительницам, как предрассудки влияют на ее личную жизнь, с какими сложностями до сих может столкнуться гомосексуальная пара даже в Нью-Йорке. В одном из сезонов она могла бы родить, и мы наблюдали бы за тем, как общество реагирует на однополую семью, как происходит социализация ребенка, имеющего двух матерей. Шарлотта оставалась бы при своих «традиционных семейных ценностях» и показывала, как они могут воплощаться в гомосексуальной паре.