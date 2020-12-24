Костюмы Dries Van Noten и локальное искусство: стилист Алексей Никульшин и коллекционер Александр Вольтман советуют, во что инвестировать

Алексей Никульшин

Мой универсальный способ выглядеть круто — подружиться со своим телом, найти три фасона брюк, которые вам реально идут, и выбрать несколько крутых марок, которые никогда не подводят. У меня это Marni, Prada и Dries Van Noten. Еще я фанат ресейл-сайтов eBay и Vestiaire Collective: если есть настроение рыться, могу найти там винтажное пальто Dior или новую рубашку Ann Demuelemeеster за копейки. В юности у меня не было возможности покупать брендовые вещи, поэтому по инерции скупаю их сегодня. Но пришло время, когда инвестиции частично возвращаются. Недавно я умудрился продать на eBay мои старые рубашки, среди которых были такие раритеты как Стефано Пилати для Yves Saint Laurent, Raf Simons по цене даже выше изначальной.

Когда дело касается базы, например правильно скроенных брюк, у нас есть волшебная модистка. Эта прекрасная женщина всю жизнь работает в МВД, шьет на генералов сюртуки с погонами и коллекционирует наперстки. А мы у нее все перешиваем — от Givenchy до Versace. Она очень популярна среди наших друзей, одна подруга приезжает ради нее из Нью-Йорка.

Тем, кто действительно серьезно относится к фэшн, я бы посоветовал меньше времени проводить в социальных сетях и не следить за так называемыми инфлюенсерами. Пропаганда одних и тех же it-вещей ограничивает фантазию. Универсальный набор — рубашка R13, ботинки The Row, сумка Bottega Veneta, косуха Prada, кожаный пиджак и кроп-топ — актуально, трендово, но скучно, в этом мало жизни и нет стиля.