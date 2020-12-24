Костюмы Dries Van Noten и локальное искусство: стилист Алексей Никульшин и коллекционер Александр Вольтман советуют, во что инвестировать

У интерьерного стилиста и основателя агентства по дизайн-сопровождению Shum Алексея Никульшина нет инстаграма (да, такие люди существуют), вероятно поэтому каждый его лук на выход — это сенсация как минимум городского масштаба, а не еще один копипаст. Узнали, в чем его секрет. Между тем, бизнесмен и коллекционер Александр Вольтман советует инвестировать вовсе не в костюмы Dries Van Noten, хотя, ради справедливости заметим, что сам носит их чуть ли не лучше всех, а в локальное искусство. И даже называет самые перспективные имена для инвестиции.
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На Алексее: свитер Versace, шорты Bottega Veneta, колье Gucci (все — ДЛТ), пиджак 1017 ALYX 9SM (Babochka), носки Nike, меховые тапки с базара в Марокко (собственность героя)
На Александре: брюки Crow’s Eye (ДЛТ), рубашка Necessity Sense, сандалии Marni (все — собственность героя), скульптура (на полу): Nezhno ceramics
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На Александре: футболка, рубашка Versace (все — ДЛТ), брюки Dries Van Noten, ботинки Alexander McQueen (все — собственность героя)
На Алексее: брюки, кроссовки Bottega Veneta, колье Gucci (все — ДЛТ), рубашки Versace, носки Nike (все — собственность героя)
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Кардиган Celine (ДЛТ)
Алексей Никульшин
Мой универсальный способ выглядеть круто — подружиться со своим телом, найти три фасона брюк, которые вам реально идут, и выбрать несколько крутых марок, которые никогда не подводят. У меня это Marni, Prada и Dries Van Noten. Еще я фанат ресейл-сайтов eBay и Vestiaire Collective: если есть настроение рыться, могу найти там винтажное пальто Dior или новую рубашку Ann Demuelemeеster за копейки. В юности у меня не было возможности покупать брендовые вещи, поэтому по инерции скупаю их сегодня. Но пришло время, когда инвестиции частично возвращаются. Недавно я умудрился продать на eBay мои старые рубашки, среди которых были такие раритеты как Стефано Пилати для Yves Saint Laurent, Raf Simons по цене даже выше изначальной.
Когда дело касается базы, например правильно скроенных брюк, у нас есть волшебная модистка. Эта прекрасная женщина всю жизнь работает в МВД, шьет на генералов сюртуки с погонами и коллекционирует наперстки. А мы у нее все перешиваем — от Givenchy до Versace. Она очень популярна среди наших друзей, одна подруга приезжает ради нее из Нью-Йорка.
Тем, кто действительно серьезно относится к фэшн, я бы посоветовал меньше времени проводить в социальных сетях и не следить за так называемыми инфлюенсерами. Пропаганда одних и тех же it-вещей ограничивает фантазию. Универсальный набор — рубашка R13, ботинки The Row, сумка Bottega Veneta, косуха Prada, кожаный пиджак и кроп-топ — актуально, трендово, но скучно, в этом мало жизни и нет стиля.
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Рубашка Balenciaga (ДЛТ), брюки Dries Van Noten (собственность героя)
Александр Вольтман
Мода должна дарить эмоции: когда ты примеряешь какие-то образы, то ввязываешься в ролевую игру, предложенную дизайнером. Такой подход вдохновляет, позволяет действовать вне рамок и выбирать совершенно дикие, но прекрасные вещи. Например, у меня есть фантастическая куртка из страуса, купленная однажды в Париже на распродаже. Вряд ли я купил бы ее если был заморочен на трендах.
Мужскую моду в России никто не производит, и это очень обидно. Если бы появились бренды с уникальной эстетикой и качеством на уровне (как например, грузинские бренды Situationist и Vaska), то я бы первый стал их клиентом. В основном заказываю вещи онлайн на Matchesfashion, в Петербурге покупаю редко, даже сейчас, когда это финансово выгоднее, чем доставка, — селекция байеров явно рассчитана не на мой вкус. То, что везде распродано, но очень хочется, заказываю через байеров Pastila. Но если встанет вопрос потратить пять тысяч евро на сумку или картину современного художника, я всегда выберу второе.
Сейчас мечтаем о работе Влада Кулькова, которая выставлена в галерее Anna Nova. Мы в прямом смысле окружили себя искусством, собираем дома работы современных молодых художников в формате частного собрания. Считаем, что стоит следить за Ильей Гапоновым и Таней Подмарковой — их работы это реальная инвестиция.
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На Александре: сумка Jacquemus, пижама Dries Van Noten (все — собственность героя)
На Алексее: сумка Jacquemus, пижама Dries Van Noten (все — собственность героя), скульптура (на столе): Nezhno ceramics
Фото: Алиса Гулканян
Стиль: Лима Липа
Ассистенты стилиста: Софья Григорьева, Юлия Свиридова
Свет: Skypoint
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