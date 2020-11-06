Посмотрите новый лукбук ECCO, в котором снялись Рома Уваров, Чума Вечеринка и другие креаторы

Лукбук с героями-креаторами посвящен новой коллекции бренда — CURATED FSDX, которая отличается от привычной обуви ECCO. Именно отличиям и уникальности и посвящена съемка, в которой приняли участие дизайнер, победитель конкурса «Собака.ru» «Новые имена в моде» и, кстати, художник-постановщик нашей ноябрьской обложки Рома Уваров, блогер Чума Вечеринка, ведущий, актер, автор подкаста Сергей Мезенцев.