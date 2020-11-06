Посмотрите новый лукбук ECCO, в котором снялись Рома Уваров, Чума Вечеринка и другие креаторы

Лукбук с героями-креаторами посвящен новой коллекции бренда — CURATED FSDX, которая отличается от привычной обуви ECCO. Именно отличиям и уникальности и посвящена съемка, в которой приняли участие дизайнер, победитель конкурса «Собака.ru» «Новые имена в моде» и, кстати, художник-постановщик нашей ноябрьской обложки Рома Уваров, блогер Чума Вечеринка, ведущий, актер, автор подкаста Сергей Мезенцев.
Экспозиция лукбука асимметричная, в кадре — перевернутые предметы и герои. Стилизовал съемку ECCO основатель марки Vereja Игорь Андреев, курировали проект сами креаторы.
Все модели коллекции СURATED FSDX созданы на базе платформ и технологий ECCO: трехкомпонентная подошва с пяточным амортизатором SHOCK THRU, пяточный фиксатор PROSOMA. Основной материал, из которого сделана обувь, — инновационная тонкая и легкая кожа FSDX DYNEEMA BONDED.
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