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Посмотрите новый лукбук ECCO, в котором снялись Рома Уваров, Чума Вечеринка и другие креаторы

  • Рома Уваров

  • Чума Вечеринка

  • Сергей Мезенцев

Лукбук с героями-креаторами посвящен новой коллекции бренда —  CURATED FSDX, которая отличается от привычной обуви ECCO. Именно отличиям и уникальности и посвящена съемка, в которой приняли участие дизайнер, победитель конкурса «Собака.ru» «Новые имена в моде» и, кстати, художник-постановщик нашей ноябрьской обложки Рома Уваров, блогер Чума Вечеринка, ведущий, актер, автор подкаста Сергей Мезенцев. 

  • Алина Абянова

  • Кирилл Черкасов

  • Сергей Будачев

  • Сhiveskella

Экспозиция лукбука  асимметричная, в кадре — перевернутые предметы и герои. Стилизовал съемку ECCO основатель марки Vereja Игорь Андреев, курировали проект сами креаторы. 

Все модели коллекции СURATED FSDX созданы на базе платформ и технологий ECCO: трехкомпонентная подошва с пяточным амортизатором SHOCK THRU, пяточный фиксатор PROSOMA. Основной материал, из которого сделана обувь, — инновационная тонкая и легкая кожа FSDX DYNEEMA BONDED.

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