Софья Эрнст — героиня обложки ноябрьского журнала «Собака.ru»

Обложку в стиле «кибер-мэджик-поп-арт-панк встречает соцреализм»

оформил художник Игорь Скалецкий: за основу главный редактор Яна

Милорадовская взяла кадр, где Софья Павловна позирует в небесно-голубой рубашке и юбке из круизной коллекции Christian Dior (оммаж Дейнеке и Самохвалову вместе взятым!).

Съемку провели в Палеонтологическом музее имени Ю. А. Орлова:

фотограф Михаил Федосеев, художник-постановщик Рома Уваров, директор отдела моды Ксения Гощицкая и стилист Лилия Давиденко устроили рейв среди бронтозавров и мамонтов в нашем фирменном стиле #дикокрасиво. И да, такого не покажут на Первом канале!