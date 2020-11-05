Пускай ноябрьские кинопремьеры нашей кавер-герл, актрисы Софьи Эрнст отложились на февраль — и шестнадцатисерийная сага «Угрюм-река» на Первом канале, и нашумевший «Свереный ветер» Ренаты Литвиновой — нам всегда есть о чем поговорить: никто не поймет петербуржца так, как петербуржец!
Софья Эрнст — героиня обложки ноябрьского журнала «Собака.ru»
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На Софье: рубашка и юбка Christian Dior, серьги и кольцо Rose Dior Pre Catelan (Dior Joaillerie), часы Dior VIII Montaigne (Dior Horlogerie)
Обложку в стиле «кибер-мэджик-поп-арт-панк встречает соцреализм»
оформил художник Игорь Скалецкий: за основу главный редактор Яна
Милорадовская взяла кадр, где Софья Павловна позирует в небесно-голубой рубашке и юбке из круизной коллекции Christian Dior (оммаж Дейнеке и Самохвалову вместе взятым!).
Съемку провели в Палеонтологическом музее имени Ю. А. Орлова:
фотограф Михаил Федосеев, художник-постановщик Рома Уваров, директор отдела моды Ксения Гощицкая и стилист Лилия Давиденко устроили рейв среди бронтозавров и мамонтов в нашем фирменном стиле #дикокрасиво. И да, такого не покажут на Первом канале!
Софья Эрнст
в интервью «Собака.ru»
«Когда-то — я еще жила в Петербурге — меня терзало то, что у меня не было своего дела в жизни. Я пробовала общаться с психоаналитиками, и специалист — потрясающая женщина ` привнесла в мою жизнь волшебство. Я пришла к ней с тем, что совершенно не знала, чем заниматься, но у меня был сильнейший внутренний зуд найти свое призвание. Оно так сильно манило меня из будущего, что я понимала: мне непременно, непременно нужно его обрести»
Полное интервью и съемку с Софьей Эрнст читайте и смотрите в ноябрьском номере и на сайте «Собака.ru»
Худрук: Яна Милорадовская
Директор отдела моды: Ксения Гощицкая
Художник: Игорь Скалецкий
Фотограф: Михаил Федосеев
Художник-постановщик: Роман Уваров
Прическа и макияж: Кейт Мур
Стилист: Лилия Давиденко
Ассистент стилиста: Демид Попов
Ассистент фотографа: Михаил Черныш
Продюсер: Маргарита Саратова
Фоторедактор — Лима Липа
Ретушь — Жанна Галай
Благодарим администрацию Палеонтологического музея им. Ю.А. Орлова за помощь в организации и проведении съемки.
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