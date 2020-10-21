Bilingua Ladies сняли фильм, в котором поговорили с героями-мужчинами о женской красоте и теле

Цель фильма — развеять мифы и стереотипы о девушках, о том, что привлекательно, а что нет. А также показать, что понимание женской красоты и тела среди мужчин трансформируется (к счастью) под влиянием современной повестки. Вклад в изменения вносит и сама марка Bilingua Ladies, активно поддерживая diversity и бодипозитив, снимая в своих кампейнах девушек и женщин разных фигур и возрастов.