Петербургская марка нижнего белья и одежды для дома представила свой первый короткометражный фильм. Посвящен он пониманию красоты и восприятию женского тела, в качестве спикеров — мужчины: основатель Liars collective Антон Горбунов, дизайнер Никита Никитин, основатель шоурума kazymov_gracheva Костя Казымов, дизайнер Дима Ефанов, основатель марки wolee Андрей Дугин.
Bilingua Ladies сняли фильм, в котором поговорили с героями-мужчинами о женской красоте и теле
Цель фильма — развеять мифы и стереотипы о девушках, о том, что привлекательно, а что нет. А также показать, что понимание женской красоты и тела среди мужчин трансформируется (к счастью) под влиянием современной повестки. Вклад в изменения вносит и сама марка Bilingua Ladies, активно поддерживая diversity и бодипозитив, снимая в своих кампейнах девушек и женщин разных фигур и возрастов.
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