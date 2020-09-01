«10м2» — офлайн проект создателей петербургской марки Vatnique Кирилла и Алексея, который объединяет сразу два других их детища: одежду для дома Liberte Egalite Sexualite и сумки Рetitepurse, а также марку обуви Виталия Полякова Нomies. Площадь нового пространства всего 10 квадратных метров, поэтому попасть в шоу-рум можно только по предварительной записи и по одному.
В Петербурге открыли шоу-рум с тремя марками одежды площадью 10 кв м
Небольшое пространство — хороший пример работы со скандинавской эстетикой и дизайном. Кроме того, в интерьере «10м2» есть артефакты, найденные создателями на «Авито», например, дореволюционное зеркало, лампа-кузнечик Gubi, кресло-облако с итальянским гобеленом XIX века.
Шоу-рум «10м2», ул. Большая Посадская, 1, с 12.00 до 17.00
Записаться можно через Директ любого из трех проектов или по телефону +79291043349
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