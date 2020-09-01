В Петербурге открыли шоу-рум с тремя марками одежды площадью 10 кв м

Небольшое пространство — хороший пример работы со скандинавской эстетикой и дизайном. Кроме того, в интерьере «10м2» есть артефакты, найденные создателями на «Авито», например, дореволюционное зеркало, лампа-кузнечик Gubi, кресло-облако с итальянским гобеленом XIX века.

Шоу-рум «10м2», ул. Большая Посадская, 1, с 12.00 до 17.00

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