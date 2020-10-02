18+

Оксана Акиньшина, Юлия Снигирь и другие гости церемонии открытия Московского международного кинофестиваля

В Москве открылся 42-й Московский международный кинофестиваль. Торжественная церемония состоялась в кинотеатре «Россия», она собрала немало представителей российского кино. Мы изучили наряды гостей и традиционно собрали лучшие из них.

  • Оксана Акиньшина в серьгах и подвеске Chopard 

  • Елизавета Боярская

  • Виктория Толстоганова в серьгах и браслете Chopard 

  • Дарья Повереннова

  • Соня Присс в платье Valentino и серьгах Garrard

Среди гостей открытия фестиваля были замечены Юлия Снигирь и Евгений Цыганов, Елизавета Боярская, Оксана Акиньшина, Мария Кожевникова, Виктория Толстоганова, Олеся Судзиловская.
 

  • Юлия Снигирь

  • Мария Кожевникова в колье и серьгах Chopard

  • Андрей Бурковский

  • Марина Зудина в платье Tom Ford и серьгах Chopard

  • Валерий Тодоровский

Пятый год подряд официальным партнером ММКФ выступает ювелирно-часовая компания Chopard, которая создает все награды для победителей: статуэтки «Золотого святого Георгия» и «Серебряного святого Георгия», специальный приз «За покорение вершин актерского мастерства и верность принципам школы К. С. Станиславского – «Верю. Константин Станиславский». Многие актрисы в этот вечер в качестве аксессуаров выбрали украшения из разных коллекций Chopard.

  • Олеся Судзиловская в серьгах Chopard

  • Екатерина Гусева в серьгах Chopard

  • Евгений Цыганов

  • Виктор Васильев и Анна Снаткина

  • Анна Слю в серьгах и браслете Chopard

Татьяна Зиза,
Комментарии

Наши проекты