Оксана Акиньшина, Юлия Снигирь и другие гости церемонии открытия Московского международного кинофестиваля

Пятый год подряд официальным партнером ММКФ выступает ювелирно-часовая компания Chopard, которая создает все награды для победителей: статуэтки «Золотого святого Георгия» и «Серебряного святого Георгия», специальный приз «За покорение вершин актерского мастерства и верность принципам школы К. С. Станиславского – «Верю. Константин Станиславский». Многие актрисы в этот вечер в качестве аксессуаров выбрали украшения из разных коллекций Chopard.