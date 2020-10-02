В Москве открылся 42-й Московский международный кинофестиваль. Торжественная церемония состоялась в кинотеатре «Россия», она собрала немало представителей российского кино. Мы изучили наряды гостей и традиционно собрали лучшие из них.
Оксана Акиньшина, Юлия Снигирь и другие гости церемонии открытия Московского международного кинофестиваля
Среди гостей открытия фестиваля были замечены Юлия Снигирь и Евгений Цыганов, Елизавета Боярская, Оксана Акиньшина, Мария Кожевникова, Виктория Толстоганова, Олеся Судзиловская.
Пятый год подряд официальным партнером ММКФ выступает ювелирно-часовая компания Chopard, которая создает все награды для победителей: статуэтки «Золотого святого Георгия» и «Серебряного святого Георгия», специальный приз «За покорение вершин актерского мастерства и верность принципам школы К. С. Станиславского – «Верю. Константин Станиславский». Многие актрисы в этот вечер в качестве аксессуаров выбрали украшения из разных коллекций Chopard.
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