Форум новой модной индустрии посвящен будущему экосистемы моды, легкой промышленности и ритейла. Впервые за свою шестилетнюю историю он пройдет в онлайн-формате. Событие будет интересно и полезно тем, кто делает моду в России: дизайнерам и основателям брендов, владельцам ритейл-проектов, представителям производств, маркетологам, pr- и smm-менеджерам, креативным специалистам.
Проект Beinopen проведет форум новой модной индустрии в онлайн-формате
За пять дней форума на нем выступят 60 российских и зарубежных экспертов-практиков модной индустрии. Например, digital-художник, креативный директор Dazed Beauty, Wired Бен Дитто, фотограф, лектор London College of Fashion Катя Туркина, основатель бренда St. Friday Socks Cергей Тонков, e-commerce эксперт (Sandro, Vans, Benetton, New Balance, Timberland) Евгений Горцев, дизайнер и основательница бренда J.Kim Женя Ким. Спикеры проведут лекции, дискуссии и мастер-классы.
В этом году форум впервые пройдет в онлайн-формате. Во время трансляций лекций и мастер-классов участники смогут задавать вопросы спикерам в режиме реального времени. А для нетворкинга использовать специальное приложение.
Организатор форума — Институт Beinopen, о проекте нам подробно рассказывал его основатель Алексей Баженов.
Купить билеты на форум можно по ссылке.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.