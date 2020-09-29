Проект Beinopen проведет форум новой модной индустрии в онлайн-формате

За пять дней форума на нем выступят 60 российских и зарубежных экспертов-практиков модной индустрии. Например, digital-художник, креативный директор Dazed Beauty, Wired Бен Дитто, фотограф, лектор London College of Fashion Катя Туркина, основатель бренда St. Friday Socks Cергей Тонков, e-commerce эксперт (Sandro, Vans, Benetton, New Balance, Timberland) Евгений Горцев, дизайнер и основательница бренда J.Kim Женя Ким. Спикеры проведут лекции, дискуссии и мастер-классы.

В этом году форум впервые пройдет в онлайн-формате. Во время трансляций лекций и мастер-классов участники смогут задавать вопросы спикерам в режиме реального времени. А для нетворкинга использовать специальное приложение.

Организатор форума — Институт Beinopen, о проекте нам подробно рассказывал его основатель Алексей Баженов.

Купить билеты на форум можно по ссылке.