Сегодня ночью были объявлены победители 72-й премии «Эмми». Актриса Зендея, получившая награду «Лучшая женская роль в драматическом сериале» за Ру Беннет из «Эйфории», установила новый рекорд — стала самой молодой победительницей в этой категории за все время существования премии.
Зендея в Christopher John Rogers, Дженнифер Энистон в Dior и другие звезды на премии «Эмми»
Традиционной ковровой дорожки не премии не было, в эпоху ковида ее заменила лента инстаграма. Отсюда и дресс-код, призывающий всех быть такими, какие они есть, с долей стараний (все-таки повод значимый).
Звезды фотографировались сами в собственных домах, садах и дворах. Статуэтки победителям доставляли люди в специальных защитных костюмах.
Познакомиться с полным списком победителей премии «Эмми» можно здесь.
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