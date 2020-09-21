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Зендея в Christopher John Rogers, Дженнифер Энистон в Dior и другие звезды на премии «Эмми»

Сегодня ночью были объявлены победители 72-й премии «Эмми». Актриса Зендея, получившая награду «Лучшая женская роль в драматическом сериале» за Ру Беннет из «Эйфории», установила новый рекорд — стала самой молодой победительницей в этой категории за все время существования премии. 

  • Зендея в Armani Privé

  • Зендея в Christopher John Rogers

  • Трейси Эмин Росс в Alexander Vauthier

  • Реджина Кинг в Schiaparelli

Традиционной ковровой дорожки не премии не было, в эпоху ковида ее заменила лента инстаграма. Отсюда и дресс-код, призывающий всех быть такими, какие они есть, с долей стараний (все-таки повод значимый). 

  • Дженнифер Энистон в Dior

  • Яра Шахиди в Prada

  • Сандра О в KORELIMITED

  • Кэтрин О'Хара в Valentino

  • Риз Уизерспун в Louis Vuitton

  • Шира Хаас в Chanel

  • Синтия Эриво в Versace

  • Дэн Леви в Thom Browne

Звезды фотографировались сами в собственных домах, садах и дворах. Статуэтки победителям доставляли люди в специальных защитных костюмах.

Познакомиться с полным списком победителей премии «Эмми» можно здесь

Татьяна Зиза,
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