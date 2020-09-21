Объявлены лауреаты телевизионной премии «Эмми»-2020

В Лос-Анджелесе прошла 72-я церемония награждения победителей телевизионной премии «Эмми». Лучшим драматическим сериалом назвали «Наследники» от HBO, главным комедийным шоу — «Шиттс Крик». Лидером по числу номинаций стал сериал «Хранители», в итоге взявший четыре статуэтки — как лучший мини-сериал, лучший сценарий эпизода и лучшие женская и мужские роли. Рассказываем обо всех лауреатах 72-ой церемонии.