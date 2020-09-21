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Объявлены лауреаты телевизионной премии «Эмми»-2020

В Лос-Анджелесе прошла 72-я церемония награждения победителей телевизионной премии «Эмми». Лучшим драматическим сериалом назвали «Наследники» от HBO, главным комедийным шоу — «Шиттс Крик». Лидером по числу номинаций стал сериал «Хранители», в итоге взявший четыре статуэтки — как лучший мини-сериал, лучший сценарий эпизода и лучшие женская и мужские роли. Рассказываем обо всех лауреатах 72-ой церемонии.

  • Наследники

Лучший драматический сериал

«Наследники»

Лучший комедийный сериал

«Шиттс Крик»

Лучший мини-сериал

«Хранители»

Лучший телефильм

«Безупречный»

Лучшая мужская роль в драматическом сериале

Джереми Стронг,  «Наследники»

Лучшая женская роль в драматическом сериале

Зендея, «Эйфория»

Лучшая мужская роль второго плана в драматическом сериале

Билли Крудап, «Утреннее шоу»

Лучшая женская роль второго плана в драматическом сериале

Джулия Гарнер, «Озарк»

  • Хранители

Лучшая мужская роль в комедийном сериале

Юджин Леви, «Шиттс Крик»

Лучшая женская роль в комедийном сериале

Кэтрин О’Хара, «Шиттс Крик»

Лучшая мужская роль второго плана в комедийном сериале

Дэн Леви, «Шиттс Крик»

Лучшая женская роль второго плана в комедийном сериале

Энни Мерфи, «Шиттс Крик»

Лучшая мужская роль в мини-сериале или телефильме

Марк Руффало, «Я знаю, что это правда»

Лучшая женская роль в мини-сериале или телефильме

Реджина Кинг, «Хранители»

Лучшая мужская роль второго плана в мини-сериале или телефильме

Яхья Абдул-Матин II, «Хранители»

Лучшая женская роль второго плана в мини-сериале или телефильме

Узо Адуба, «Миссис Америка»

Напомним, лучшим драматическим сериалом в 2019 году признали «Игру Престолов» — фантастическая сага опередила сериалы «Лучше звоните Солу», «Телохранитель», «Убивая Еву», «Озарк», «Поза», «Наследники» и «Это мы». Лучшим актером первого плана в драматическом сериале стал Билли Портер за роль в проекте Райана Мерфи «Поза». Лучшей актрисой признали Джоди Комер за роль в сериале «Убивая Еву».

Дарья Гладких,
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