В Лос-Анджелесе прошла 72-я церемония награждения победителей телевизионной премии «Эмми». Лучшим драматическим сериалом назвали «Наследники» от HBO, главным комедийным шоу — «Шиттс Крик». Лидером по числу номинаций стал сериал «Хранители», в итоге взявший четыре статуэтки — как лучший мини-сериал, лучший сценарий эпизода и лучшие женская и мужские роли. Рассказываем обо всех лауреатах 72-ой церемонии.
Объявлены лауреаты телевизионной премии «Эмми»-2020
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Наследники
Лучший драматический сериал
«Наследники»
Лучший комедийный сериал
«Шиттс Крик»
Лучший мини-сериал
«Хранители»
Лучший телефильм
«Безупречный»
Лучшая мужская роль в драматическом сериале
Джереми Стронг, «Наследники»
Лучшая женская роль в драматическом сериале
Зендея, «Эйфория»
Лучшая мужская роль второго плана в драматическом сериале
Билли Крудап, «Утреннее шоу»
Лучшая женская роль второго плана в драматическом сериале
Джулия Гарнер, «Озарк»
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Хранители
Лучшая мужская роль в комедийном сериале
Юджин Леви, «Шиттс Крик»
Лучшая женская роль в комедийном сериале
Кэтрин О’Хара, «Шиттс Крик»
Лучшая мужская роль второго плана в комедийном сериале
Дэн Леви, «Шиттс Крик»
Лучшая женская роль второго плана в комедийном сериале
Энни Мерфи, «Шиттс Крик»
Лучшая мужская роль в мини-сериале или телефильме
Марк Руффало, «Я знаю, что это правда»
Лучшая женская роль в мини-сериале или телефильме
Реджина Кинг, «Хранители»
Лучшая мужская роль второго плана в мини-сериале или телефильме
Яхья Абдул-Матин II, «Хранители»
Лучшая женская роль второго плана в мини-сериале или телефильме
Узо Адуба, «Миссис Америка»
Напомним, лучшим драматическим сериалом в 2019 году признали «Игру Престолов» — фантастическая сага опередила сериалы «Лучше звоните Солу», «Телохранитель», «Убивая Еву», «Озарк», «Поза», «Наследники» и «Это мы». Лучшим актером первого плана в драматическом сериале стал Билли Портер за роль в проекте Райана Мерфи «Поза». Лучшей актрисой признали Джоди Комер за роль в сериале «Убивая Еву».
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