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Варвара Шмыкова, Анна Чиповская, Надежда Михалкова и другие гости конкурса «Кинотавр. Короткий метр»

В Сочи прошла церемония награждения победителей конкурса «Кинотавр. Короткий метр». Гран-при получила лента режиссера Ланы Влади «Сера».

Дипломы жюри конкурса достались фильмам «Открой, это мама» Нины Воловой и «Варя» Ники Горбушиной с актрисой и героиней одной из наших сентябрьских обложек Варварой Шмыковой в главной роли. Картину наградили с формулировкой: «Варя — ты огонь!». Не можем не согласиться!

  • Варвара Шмыкова в серьгах Mercury и Евгений Козлов

  • Дмитрий Ендальцев и Анна Чиповская 

  • Надежда Михалкова в колье Mercury

  • Александр Цыпкин и Резо Гигинеишвили

  • Лана Влади, Наталья Чумбуридзе и Анна Слю. Все в серьгах Mercury

  • Ирина Горбачева и Александр Робак

Жюри, определявших победителей в номинации «Кинотавр. Короткий метр», возглавил режиссер Клим Шипенко, также в него вошли актриса Ирина Горбачева, актер Александр Робак, кинокритик Алексей Артамонов и продюсер Сергей Корнихин.

Фото: пресс-служба Mercury

Татьяна Зиза,
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