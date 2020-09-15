Варвара Шмыкова, Анна Чиповская, Надежда Михалкова и другие гости конкурса «Кинотавр. Короткий метр»

Дипломы жюри конкурса достались фильмам «Открой, это мама» Нины Воловой и «Варя» Ники Горбушиной с актрисой и героиней одной из наших сентябрьских обложек Варварой Шмыковой в главной роли. Картину наградили с формулировкой: «Варя — ты огонь!». Не можем не согласиться!