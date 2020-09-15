В Сочи прошла церемония награждения победителей конкурса «Кинотавр. Короткий метр». Гран-при получила лента режиссера Ланы Влади «Сера».
Варвара Шмыкова, Анна Чиповская, Надежда Михалкова и другие гости конкурса «Кинотавр. Короткий метр»
Дипломы жюри конкурса достались фильмам «Открой, это мама» Нины Воловой и «Варя» Ники Горбушиной с актрисой и героиней одной из наших сентябрьских обложек Варварой Шмыковой в главной роли. Картину наградили с формулировкой: «Варя — ты огонь!». Не можем не согласиться!
Жюри, определявших победителей в номинации «Кинотавр. Короткий метр», возглавил режиссер Клим Шипенко, также в него вошли актриса Ирина Горбачева, актер Александр Робак, кинокритик Алексей Артамонов и продюсер Сергей Корнихин.
Фото: пресс-служба Mercury
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