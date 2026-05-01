Пес Изюм снова выйдет на дежурство — помогать туристам в Петербурге

Рыжий акита-ину будет работать с гостями города в составе службы информационной помощи туристам «Спроси меня».

Фото предоставлено Ask me SPb

С 1 мая сотрудники проекта начнут работать на семи самых популярных маршрутах. В одной из точек, у Медного всадника, вместе с руководительницей волонтеров Кристиной Крупкиной на посту снова будет ее пес Изюм.

Кристина Крупкина

руководитель волонтеров

«Изюм со мной с первого дня в проекте. Видимо, он притягивает своей привлекательной внешностью, к нему подходят туристы, начинают гладить, обниматься. Он очень добрый и приветливый пес. Изюм обычно у Медного всадника дежурит, это его любимое место. В прошлом году это была Дворцовая площадь», — рассказала ТАСС хозяйка пса.

Сотрудниками службы инфопомощи туристам становятся люди разных возрастов. Основная часть — молодежь от 18 до 22 лет, студенты профильных вузов. В 2026 году в проекте задействованы и два пожилых сотрудника, сообщили в ТАСС со ссылкой на директора Городского туристско-информационного бюро (ГТИБ) Яну Макшину.

Cлужба «Спроси меня» действует в Петербурге с самого начала летнего туристского сезона. Волонтеры рассказывают гостям города о маршрутах и достопримечательностях города, а также раздают им бесплатные информационные материалы и карты. Ребята знают несколько иностранных языков, поэтому готовы помочь и туристам из регионов, и зарубежным гостям. Их девиз — «Со мной в Петербурге ясно!».

