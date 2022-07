Знакомьтесь — пес Изюм! Он работает в туристской информационной службе Ask me SPb

Общение с собакой, да еще такой открытой и дружелюбной, как Изюм, поддерживает самих волонтеров и способствует налаживанию контакта с туристами. Не каждый решается попросить помощи: кто-то считает, что услуги и материалы Ask me SPb платные, кто-то просто стесняется. Присутствие Изюма придает смелости даже самым нерешительным. В Ask me SPb пса называют ангелом и талисманом, а горожане и туристы относятся к нему как к живой достопримечательности и специально приходят к месту дислокации команды «посмотреть на Изюма». Четвероногий волонтер работает каждый день с двенадцати до четырех (если погода позволяет), чаще всего его можно встретить у Медного всадника и на Дворцовой площади.

Cлужба Ask me SPb действует в Петербурге с самого начала летнего туристского сезона. Волонтеры рассказывают гостям города о маршрутах и достопримечательностях Северной столицы, а также раздают им бесплатные информационные материалы и карты. Ребята знают несколько иностранных языков, поэтому готовы помочь и туристам из регионов, и зарубежным гостям. Их девиз — «Со мной в Петербурге ясно!».

