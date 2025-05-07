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Чем заняться в Петербурге с 7 по 11 мая

Празднование Дня Победы, фестиваль «Праздник корюшки», концерт DJ Stonik1917, выставка Idea Fissa архитектора Александра Бродского и спектакль «Сестра печали» в «Балтийском доме» — Собака.ru рассказывает о главных событиях на вторых майских выходных.

СРЕДА: 7 МАЯ
ЧЕТВЕРГ: 8 МАЯ
ПЯТНИЦА: 9 МАЯ
СУББОТА: 10 МАЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ: 11 МАЯ

СРЕДА: 7 МАЯ

Хореограф Ксения Михеева
Константин Рассохин

Хореограф Ксения Михеева

Спектакль «Сестра печали», «Балтийский дом» (малая сцена) (16+)

19:30

Имена режиссера Праудина и писателя Шефнера на одной афише — уже предмет жгучего интереса. «Сестра печали» — история трех юношей, которые дружат, ссорятся, сочиняют стихи и мечтают. Нюанс в том, что местом действия служит Ленинград 1940 года.

7 и 8 мая

«Вечер премьер DFP x Mikheeva», Новая сцена Александринского театра (12+)

20:00

Хореограф Ксения Михеева — профессионал контемпорари и лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» покажет две танц-премьеры о красоте и рае.

Концерт хора musicAeterna, Дом Радио (Невский, 62) (12+)

20:00

В программе — музыка западноевропейских классиков XX века Пуленка и Бриттена.

Авторская программа «В семь часов вечера после войны», БДТ им. Товстоногова (12+)

19:00

Актеры Нина Усатова, Карина Разумовская, Василий Реутов, Андрей Феськов и Алена Кучкова прочтут дневниковые записи, датированные 9 мая 1945 года. Музыкальное сопровождение — Бетховен, Брамс и Шостакович в исполнении симфонического оркестра.

Открытие фестиваля «Музыкальная коллекция», филармония им. Шостаковича (6+)

20:00

Звездному фестивалю (Мацуев! Спиваков!) даст старт фортепианный концерт Чайковского в исполнении Ивана Бессонова.

ЧЕТВЕРГ: 8 МАЯ

Архитектор Александр Бродский
Георгий Кардава

Архитектор Александр Бродский

Спектакль «Возвращение», «Театр на Литейном» (16+)

19:00

Драма по мотивам повести Грековой «Вдовий пароход» разворачивается вокруг пяти женщин. Они поддерживают быт, воспитывают детей и надеются на счастливое будущее — все это на фоне 1940-х и потери близких на войне.

8 и 9 мая

Лекция «Кино “в тумане войны”», двор «Третьего места» (18+)

15:00

Сценарист Дмитрий Дубровский расскажет об особенностях кинематографического языка советских  шедевров о войне Тарковского, Германа, Климова, Шепитько, Ростоцкого и Смирнова.

Спектакль «Многоголосье», Театр им. Комиссаржевской (12+)

19:00

Документальная постановка-посвящение победе. Артисты театра приглашают к разговору о сложных темах: блокаде, смерти, связи поколений.

8 и 9 мая

Выставка Idea Fissa, пространство «КВ-7» музея «Полторы комнаты» (0+)

Концептуальный художник и и один из основоположников «бумажной архитектуры» Александр Бродский создал крупноформатную инсталляцию из необожженной глины. Подсказка: в нее можно заглянуть через специальное окошко!

До 15 августа

Презентация нового трека группы Oligarkh, «Цистерна» (18+)

23:30

Готовимся к техно-аттракциону и препати в AF Brew Taproom.

Спецпоказ фильма «Кинолюбитель», лекторий «Брусницына» (16+)

19:00

История о киноманских порывах дилетанта-оператора — фильм польского классика Кшиштофа Кесьлевского.

В кинотеатрах с четверга смотрим фэнтези студии A24 «Очи» (12+), духоподъемную спортивную мелодраму «Финал» (12+), мистическую комедию с Павлом Деревянко «Бес попутал» (18+), психологический инди-опус «Жажда славы»  (18+), фильм о войне «Группа крови» (12+) и хоррор «Кукла. Реинкарнация» (18+).

ПЯТНИЦА: 9 МАЯ

Фильм 1957 года "Летят журавли"
Мосфильм

Фильм 1957 года "Летят журавли"

Празднование Дня Победы (0+)

Парад на Дворцовой площади стартует в 10:00. Вход по пригласительным, но разглядеть военную технику можно в онлайн-трансляции или с Дворцового проезда. Воздушную часть парада будет видно с любых ближайших мостов и набережных.

В 11:30 от Дворцовой до площади Восстания проедут ретро-автомобили. В 14:00 от площади Александра Невского начнет шествие колонна «Бессмертного полка». Вечером — в 22:00 — в Петропавловской крепости запустят салют. Среди самых зрелищных локаций: Дворцовая набережная, стрелка Васильевского острова и любой спот в акватории Невы.

«Кабель жизни», «Севкабель Порт» (12+)

15:00

На набережной пройдет выставка о работе завода в годы войны, на главное аллее будут транслировать тематические стихотворения, а в «Студии 42» анонсирована широкая кинопрограмма — покажут «Судьбу человека» Бондарчука, «Восхождение» Шепитько и «Летят журавли» Калатозова.

Выставка «Страна побед», Корпус Бенуа Русского музея (6+)

Более 200 (!) работ посвящены судьбоносным историческим сражениям: начиная со времен Александра Невского и заканчивая Великой Отечественной войной. Среди авторов — Боголюбов, Дейнека, Самохвалов, Пакулин, Таннауер и другие.

До 7 июля

«Концерт ко Дню Победы», Мариинский театр (6+)

14:00

Духовой оркестр исполнит Римского-Корсакова, Баха, Чайковского и других. 

Выставка «Взаимодействие. Фарфор Веры Бакастовой», Главный штаб Эрмитажа (6+)

Одна из ведущих художниц Императорского фарфорового завода Вера Бакастова известна росписями в духе ар-деко. В Эрмитаже можно оценить более сотни ее арт-объектов — от ваз и сервизов до архитектурных инсталляций.

До 20 июля

СУББОТА: 10 МАЯ

Артур Фонвизин "Портрет жены", 1946 год
Изображение предоставлено «Собака.ru» куратором выставки Юлией Юрченко

Артур Фонвизин "Портрет жены", 1946 год

 

«Праздник корюшки», «Брусницын» (6+)

13:00

Отдаем почести гастрономическому символу Петербурга! На рок-фестивале «Рыба не молчит», в историческом парке «Корюшка — моя история», а также на мастер-классах, лекциях и, естественно, фуд-корте.

10-11 мая

Концерт группы «Ищейка», «Сердце» (16+)

19:00

Мастера инди и шугейза презентуют новый альбом «Не вернусь».

Фестиваль Tattoo Show, УКТ, «Севкабель Порт» (18+)

10:30

Идем набивать татуировки, знакомиться с мастерами и закупаться сувенирами и мерчом.

С 10 по 11 мая

Концерт солистов musicAeterna, Дом Радио (Невский, 62) (12+)

20:00

Александра Листова и Катерина Имсоква исполнят произведения Саариахо, Крама и Ланга.

Вечеринка TRIGLINKI & SKURATOV, Рузовская, 21 (18+)

11:00

Любители здорового сна, ликуйте! Теперь в моде утренние тусовки с диджей-сетами и спешлти-напитками.

Выставка «Артур Фонвизин. Мир акварели», «Петербург», Невский проспект, 54 (6+)

Редкие работы одного из ключевых акварелистов XX века, участника авангардных выставок объединений «Бубновый Валет» и «Голубая роза».

До 24 августа

ВОСКРЕСЕНЬЕ: 11 МАЯ

Фильм 1962 года "Жюль. и Джим"
Les Films du Carrosse

Фильм 1962 года "Жюль. и Джим" 

Концерт DJ Stonik1917, Union (18+)

20:30

Символ хаус-музыки города презентует новую пластинку «УРОНИ ТУСУ».

Спецпоказ фильма «Жюль и Джим», «Родина» (16+)

17:00

Любовный треугольник фильме Франсуа Трюффо — одного из самых ярких представителей французской новой волны.

Выставка «Книга в руках художника», Центр Михаила Шемякина (12+)

Немецкие романтики и Диккенс, Андерсон и Гоголь, Достоевский и Пушкин, Высоцкий и Водолазкин — в экспозиции найдутся книжные иллюстрации на любой вкус.

До 28 сентября

Спектакль «Нити», «Упсала-Цирк» (6+)

18:00

Постановка родилась из перформанса в московском музее ММОМА. «Упсала-Цирк» приглашает к диалогу с цирковыми артистами, музыкантами, пианино, хангом, трюками, поэзией и самими нитями.

«Забег тут рядом», Приморский парк Победы (0+)

12:00

 Марафон в поддержку фонда помощи людям с аутизмом.

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