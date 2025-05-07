Чем заняться в Петербурге с 7 по 11 мая

Празднование Дня Победы, фестиваль «Праздник корюшки», концерт DJ Stonik1917, выставка Idea Fissa архитектора Александра Бродского и спектакль «Сестра печали» в «Балтийском доме» — Собака.ru рассказывает о главных событиях на вторых майских выходных.
СРЕДА: 7 МАЯ
Хореограф Ксения Михеева
Спектакль «Сестра печали», «Балтийский дом» (малая сцена) (16+)
19:30
Имена режиссера Праудина и писателя Шефнера на одной афише — уже предмет жгучего интереса. «Сестра печали» — история трех юношей, которые дружат, ссорятся, сочиняют стихи и мечтают. Нюанс в том, что местом действия служит Ленинград 1940 года.
7 и 8 мая
«Вечер премьер DFP x Mikheeva», Новая сцена Александринского театра (12+)
20:00
Хореограф Ксения Михеева — профессионал контемпорари и лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» покажет две танц-премьеры о красоте и рае.
Концерт хора musicAeterna, Дом Радио (Невский, 62) (12+)
20:00
В программе — музыка западноевропейских классиков XX века Пуленка и Бриттена.
Авторская программа «В семь часов вечера после войны», БДТ им. Товстоногова (12+)
19:00
Актеры Нина Усатова, Карина Разумовская, Василий Реутов, Андрей Феськов и Алена Кучкова прочтут дневниковые записи, датированные 9 мая 1945 года. Музыкальное сопровождение — Бетховен, Брамс и Шостакович в исполнении симфонического оркестра.
Открытие фестиваля «Музыкальная коллекция», филармония им. Шостаковича (6+)
20:00
Звездному фестивалю (Мацуев! Спиваков!) даст старт фортепианный концерт Чайковского в исполнении Ивана Бессонова.
ЧЕТВЕРГ: 8 МАЯ
Архитектор Александр Бродский
Спектакль «Возвращение», «Театр на Литейном» (16+)
19:00
Драма по мотивам повести Грековой «Вдовий пароход» разворачивается вокруг пяти женщин. Они поддерживают быт, воспитывают детей и надеются на счастливое будущее — все это на фоне 1940-х и потери близких на войне.
8 и 9 мая
Лекция «Кино “в тумане войны”», двор «Третьего места» (18+)
15:00
Сценарист Дмитрий Дубровский расскажет об особенностях кинематографического языка советских шедевров о войне Тарковского, Германа, Климова, Шепитько, Ростоцкого и Смирнова.
Спектакль «Многоголосье», Театр им. Комиссаржевской (12+)
19:00
Документальная постановка-посвящение победе. Артисты театра приглашают к разговору о сложных темах: блокаде, смерти, связи поколений.
8 и 9 мая
Выставка Idea Fissa, пространство «КВ-7» музея «Полторы комнаты» (0+)
Концептуальный художник и и один из основоположников «бумажной архитектуры» Александр Бродский создал крупноформатную инсталляцию из необожженной глины. Подсказка: в нее можно заглянуть через специальное окошко!
До 15 августа
Презентация нового трека группы Oligarkh, «Цистерна» (18+)
23:30
Готовимся к техно-аттракциону и препати в AF Brew Taproom.
Спецпоказ фильма «Кинолюбитель», лекторий «Брусницына» (16+)
19:00
История о киноманских порывах дилетанта-оператора — фильм польского классика Кшиштофа Кесьлевского.
В кинотеатрах с четверга смотрим фэнтези студии A24 «Очи» (12+), духоподъемную спортивную мелодраму «Финал» (12+), мистическую комедию с Павлом Деревянко «Бес попутал» (18+), психологический инди-опус «Жажда славы» (18+), фильм о войне «Группа крови» (12+) и хоррор «Кукла. Реинкарнация» (18+).
ПЯТНИЦА: 9 МАЯ
Фильм 1957 года "Летят журавли"
Празднование Дня Победы (0+)
Парад на Дворцовой площади стартует в 10:00. Вход по пригласительным, но разглядеть военную технику можно в онлайн-трансляции или с Дворцового проезда. Воздушную часть парада будет видно с любых ближайших мостов и набережных.
В 11:30 от Дворцовой до площади Восстания проедут ретро-автомобили. В 14:00 от площади Александра Невского начнет шествие колонна «Бессмертного полка». Вечером — в 22:00 — в Петропавловской крепости запустят салют. Среди самых зрелищных локаций: Дворцовая набережная, стрелка Васильевского острова и любой спот в акватории Невы.
«Кабель жизни», «Севкабель Порт» (12+)
15:00
На набережной пройдет выставка о работе завода в годы войны, на главное аллее будут транслировать тематические стихотворения, а в «Студии 42» анонсирована широкая кинопрограмма — покажут «Судьбу человека» Бондарчука, «Восхождение» Шепитько и «Летят журавли» Калатозова.
Выставка «Страна побед», Корпус Бенуа Русского музея (6+)
Более 200 (!) работ посвящены судьбоносным историческим сражениям: начиная со времен Александра Невского и заканчивая Великой Отечественной войной. Среди авторов — Боголюбов, Дейнека, Самохвалов, Пакулин, Таннауер и другие.
До 7 июля
«Концерт ко Дню Победы», Мариинский театр (6+)
14:00
Духовой оркестр исполнит Римского-Корсакова, Баха, Чайковского и других.
Выставка «Взаимодействие. Фарфор Веры Бакастовой», Главный штаб Эрмитажа (6+)
Одна из ведущих художниц Императорского фарфорового завода Вера Бакастова известна росписями в духе ар-деко. В Эрмитаже можно оценить более сотни ее арт-объектов — от ваз и сервизов до архитектурных инсталляций.
До 20 июля
СУББОТА: 10 МАЯ
Артур Фонвизин "Портрет жены", 1946 год
«Праздник корюшки», «Брусницын» (6+)
13:00
Отдаем почести гастрономическому символу Петербурга! На рок-фестивале «Рыба не молчит», в историческом парке «Корюшка — моя история», а также на мастер-классах, лекциях и, естественно, фуд-корте.
10-11 мая
Концерт группы «Ищейка», «Сердце» (16+)
19:00
Мастера инди и шугейза презентуют новый альбом «Не вернусь».
Фестиваль Tattoo Show, УКТ, «Севкабель Порт» (18+)
10:30
Идем набивать татуировки, знакомиться с мастерами и закупаться сувенирами и мерчом.
С 10 по 11 мая
Концерт солистов musicAeterna, Дом Радио (Невский, 62) (12+)
20:00
Александра Листова и Катерина Имсоква исполнят произведения Саариахо, Крама и Ланга.
Вечеринка TRIGLINKI & SKURATOV, Рузовская, 21 (18+)
11:00
Любители здорового сна, ликуйте! Теперь в моде утренние тусовки с диджей-сетами и спешлти-напитками.
Выставка «Артур Фонвизин. Мир акварели», «Петербург», Невский проспект, 54 (6+)
Редкие работы одного из ключевых акварелистов XX века, участника авангардных выставок объединений «Бубновый Валет» и «Голубая роза».
До 24 августа
ВОСКРЕСЕНЬЕ: 11 МАЯ
Фильм 1962 года "Жюль. и Джим"
Концерт DJ Stonik1917, Union (18+)
20:30
Символ хаус-музыки города презентует новую пластинку «УРОНИ ТУСУ».
Спецпоказ фильма «Жюль и Джим», «Родина» (16+)
17:00
Любовный треугольник фильме Франсуа Трюффо — одного из самых ярких представителей французской новой волны.
Выставка «Книга в руках художника», Центр Михаила Шемякина (12+)
Немецкие романтики и Диккенс, Андерсон и Гоголь, Достоевский и Пушкин, Высоцкий и Водолазкин — в экспозиции найдутся книжные иллюстрации на любой вкус.
До 28 сентября
Спектакль «Нити», «Упсала-Цирк» (6+)
18:00
Постановка родилась из перформанса в московском музее ММОМА. «Упсала-Цирк» приглашает к диалогу с цирковыми артистами, музыкантами, пианино, хангом, трюками, поэзией и самими нитями.
«Забег тут рядом», Приморский парк Победы (0+)
12:00
Марафон в поддержку фонда помощи людям с аутизмом.
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