Чем заняться в Петербурге с 7 по 11 мая

Празднование Дня Победы (0+)

Парад на Дворцовой площади стартует в 10:00. Вход по пригласительным, но разглядеть военную технику можно в онлайн-трансляции или с Дворцового проезда. Воздушную часть парада будет видно с любых ближайших мостов и набережных.

В 11:30 от Дворцовой до площади Восстания проедут ретро-автомобили. В 14:00 от площади Александра Невского начнет шествие колонна «Бессмертного полка». Вечером — в 22:00 — в Петропавловской крепости запустят салют. Среди самых зрелищных локаций: Дворцовая набережная, стрелка Васильевского острова и любой спот в акватории Невы.

«Кабель жизни», «Севкабель Порт» (12+)

15:00

На набережной пройдет выставка о работе завода в годы войны, на главное аллее будут транслировать тематические стихотворения, а в «Студии 42» анонсирована широкая кинопрограмма — покажут «Судьбу человека» Бондарчука, «Восхождение» Шепитько и «Летят журавли» Калатозова.

Выставка «Страна побед», Корпус Бенуа Русского музея (6+)

Более 200 (!) работ посвящены судьбоносным историческим сражениям: начиная со времен Александра Невского и заканчивая Великой Отечественной войной. Среди авторов — Боголюбов, Дейнека, Самохвалов, Пакулин, Таннауер и другие.

До 7 июля

«Концерт ко Дню Победы», Мариинский театр (6+)

14:00

Духовой оркестр исполнит Римского-Корсакова, Баха, Чайковского и других.

Выставка «Взаимодействие. Фарфор Веры Бакастовой», Главный штаб Эрмитажа (6+)

Одна из ведущих художниц Императорского фарфорового завода Вера Бакастова известна росписями в духе ар-деко. В Эрмитаже можно оценить более сотни ее арт-объектов — от ваз и сервизов до архитектурных инсталляций.

До 20 июля