Павел Деревянко в «Бес попутал», инди-сказка «Очи» и спортивная драма «Финал»: что смотреть в кинотеатрах России на этой неделе

«Очи» / The Legend of Ochi (12+)

Фэнтези студии A24 о девочке (Хелена Ценгель из «Разрушительницы системы»), нашедшей на острове детеныша таинственного существа очи — что-то среднее между Чебурашкой и Малышом Йодой. Она решает вернуть его родителям.

В фильме также снялись голливудские звезды Эмили Уотсон и Уиллем Дефо, а за режиссуру отвечает клипмейкер Исайя Сэксон — это его дебют в полнометражном формате.

С 8 мая