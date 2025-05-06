Павел Деревянко в «Бес попутал», инди-сказка «Очи» и спортивная драма «Финал»: что смотреть в кинотеатрах России на этой неделе

А также — основанная на реальных событиях военная картина «Группа крови», история бодибилдера «Жажда славы» и британский хоррор «Кукла. Реинкарнация». Рассказываем о лучших фильмах, которые выходят в официальный российский прокат на этой неделе.
ГЛАВНОЕ
«Очи» / The Legend of Ochi (12+)
Фэнтези студии A24 о девочке (Хелена Ценгель из «Разрушительницы системы»), нашедшей на острове детеныша таинственного существа очи — что-то среднее между Чебурашкой и Малышом Йодой. Она решает вернуть его родителям.
В фильме также снялись голливудские звезды Эмили Уотсон и Уиллем Дефо, а за режиссуру отвечает клипмейкер Исайя Сэксон — это его дебют в полнометражном формате.
С 8 мая
«Финал» (12+)
Духоподъемная спортивная мелодрама о сборной России по волейболу, выигравшей золото Олимпиады-2012 в Лондоне в сверхдраматичном финале с Бразилией. Режиссерами выступили Петр Зеленов (до этого работавший монтажером на картинах «Движение вверх» и «Легенда №17») и братья Пресняковы (авторы сценария «Изображая жертву»). В звездном касте — Денис Шведов, Игорь Костолевский, Юлия Ильина, Сергей Безруков, Игорь Миркурбанов, Ирина Пегова и многие другие.
С 8 мая
«Бес попутал» (18+)
Мистическая комедия с Павлом Деревянко в роли обаятельного беса, третирующего молодого парня по имени Ваня (Иван Злобин, «Миттельмарш», «Цирк!»). После аварии темные силы ставят юношу перед выбором: либо попасть в ад, либо убить ни в чем не повинную девушку Аню (Соня Присс, «Серебряные коньки»). Режиссером выступил Дмитрий Фикс, до этого снявший «Любвин не бывает?» и «Свингеров».
С 8 мая
ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ
«Жажда славы» / Magazine Dreams (18+)
Психологическая инди-драма о фанатичном бодибилдере (Джонатан Мейджорс, «Локи»), который пытается добиться больших успехов в спорте и параллельно справиться со своим неконтролируемым взрывным характером.
Картину поставил Элайджа Байнум, режиссер «Жарких летних ночей» с Тимоти Шаламе. Также в фильме снялись Харрисон Пейдж, Хейли Беннет и Харриет Сэнсом Харрис.
С 8 мая
«Группа крови» (12+)
Военная драма основана на реальных событиях: в 1943 году в поселке Вырица под Ленинградом немецкие войска развернули специальный лагерь, где использовали детей как доноров крови для своих раненых. Узники, несмотря на угрозу расстрела, решаются на отчаянную попытку побега.
В касте — Андрей Рудыка, Ева Уильямс, Марк Александров и другие юные актеры. Режиссер — Максим Бриус («Солнцепек», «Шугалей 2», «Зоя»).
С 8 мая
«Кукла. Реинкарнация» / Rob1n (18+)
Ученый-робототехник тяжело переживает гибель своего 11-летнего сына Робина и создает его копию-андроида — однако машина оказывается одержимой жаждой убийства. Снял хоррор британец Лоуренс Фаулер, известный любителям жанра по трилогии «Шкатулка».
С 8 мая
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