Чем заняться в Петербурге с 16 по 19 января

Спектакль «Дядя Ваня», театр им. Ленсовета (16+)

19:00

Специфический взгляд на чеховскую классику от режиссера Юрия Бутусова. Премия «Золотая маска» прилагается.

Выставка «Постоянство веселья и грязи», «Левашовский Хлебозавод» (16+)

Инсталляции, живопись и графика Александры Гарт — лауреатки премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» и художницы года по версии фонда Cosmoscow.

До 21 января

Лекция «Стирая границы: как дополненная реальность меняет мир», «Манеж» (16+)

19:30

Ученый и эксперт в области устройств дополненной реальности обсуждают, как работают технологии AR и какие перспективы ждут их в будущем.

Балет «Спящая красавица», Михайловский театр (6+)

19:00

Классическая постановка по сказке Перро с музыкой Чайковского. Отличный вариант, если на праздниках вы не успели застать «Щелкунчика».

Концерт FEODOQ + Ulaev, Маши Барто, Фантика и др., клуб «Ласточка» (18+)

19:00

Легенды петербургского андерграунда объединились с благотворительной целью: собрать деньги для лечения Дэна Гусева, участника FEODOQ и samosad bEnd. Специальный гость — лидер «ПТВП» Леха Никонов.

В кинотеатрах на этой неделе смотрим бенефис Николь Кидман «Плохая девочка» (16+), ре-релиз Миядзаки «Ветер крепчает» (12+), трогательную романтическую историю «Четыре четверти» (16+), голливудский экшн «Аларум» (18+) и комедию «Пранкеры» (18+).