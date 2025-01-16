18+
  • Развлечения
  • Уикенд
Уикенд

Поделиться:

Чем заняться в Петербурге с 16 по 19 января

Открытие фотовыставки «Неслучайный взгляд», лекция про ленинградский андеграунд 1980-х, кинопоказ французской классики «Зази в метро», архивный спектакль «Дядя Ваня», а также концерт хора и солистов оркестра musicAeterna с музыкой Теодора Курентзиса и фильм с Николь Кидман «Плохая девочка» в прокате — рассказываем, как провести выходные в Петербурге. 

ЧЕТВЕРГ: 16 ЯНВАРЯ
ПЯТНИЦА: 17 ЯНВАРЯ
СУББОТА: 18 ЯНВАРЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ: 19 ЯНВАРЯ

16 ЯНВАРЯ

Александра Гарт
Дима Табу

Александра Гарт

Спектакль «Дядя Ваня», театр им. Ленсовета (16+)

19:00

Специфический взгляд на чеховскую классику от режиссера Юрия Бутусова. Премия «Золотая маска» прилагается.

Выставка «Постоянство веселья и грязи», «Левашовский Хлебозавод» (16+)

Инсталляции, живопись и графика Александры Гарт — лауреатки премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» и художницы года по версии фонда Cosmoscow.

До 21 января

Лекция «Стирая границы: как дополненная реальность меняет мир», «Манеж» (16+)

19:30

Ученый и эксперт в области устройств дополненной реальности обсуждают, как работают технологии AR и какие перспективы ждут их в будущем.

Балет «Спящая красавица», Михайловский театр (6+)

19:00

Классическая постановка по сказке Перро с музыкой Чайковского. Отличный вариант, если на праздниках вы не успели застать «Щелкунчика».

Концерт FEODOQ + Ulaev, Маши Барто, Фантика и др., клуб «Ласточка» (18+)

19:00

Легенды петербургского андерграунда объединились с благотворительной целью: собрать деньги для лечения Дэна Гусева, участника FEODOQ и samosad bEnd. Специальный гость — лидер «ПТВП» Леха Никонов.

В кинотеатрах на этой неделе смотрим бенефис Николь Кидман «Плохая девочка» (16+), ре-релиз Миядзаки «Ветер крепчает» (12+), трогательную романтическую историю «Четыре четверти» (16+), голливудский экшн «Аларум» (18+) и комедию «Пранкеры» (18+).

17 ЯНВАРЯ

Игорь Кузьмичев
Фото ЛИНА ЛИБО

Игорь Кузьмичев

Лекция «Ленинградский андеграунд», «Невидимый театр» (12+)

20:00

Автор телеграм-канала «Здесь был Майк» Игорь Кузьмичев расскажет про героев и узнаваемые символы эпохи 1980-х: сквоты, модные коммуналки, мастерские и тусовки в ДК. 

Выставка «Европейская фотография 1950–1960-х годов», «Росфото» (12+)

Культовые кадры европейских классиков: Робера Дуано, Вилли Рони, Фульвио Ройтера, Эдуарда Буба. 

До 26 января

Концерт «Вне-Цифровые Механики», Центр современного искусства им. Курехина (0+)

19:00

Аудио-визуальный перформанс на пересечении ретро-видео, мультипликации и электронной музыки.

Лекция «Архитектурные утопии XX века», «Ленполиграфмаш» (18+)

18:30

Основатель компании «Глазами инженера» Айрат Багаутдинов прочтет лекцию о том, что такое город-сад, город-машина и город Ле Корбюзье.

Концерт «Моцарт-гала», Филармония им. Шостаковича (6+)

20:00

Оркестр под управлением немецкого дирижера Лео Кремера представит программу, полностью составленную из музыки Моцарта.

Стендап от Алексея Соловьева, Stage Stand Up Club (18+)

19:00

Умные шутки от участника ярких шоу «Разгоны», «Книжный Клуб» и«Чужие Шпаргалки».

18 ЯНВАРЯ

Выставка «Неслучайный взгляд»
Изображение предоставлено Собакa.ru пресс-службой Art of Foto, Сергей Подгорков

Выставка «Неслучайный взгляд»

Выставка «Неслучайный взгляд», Art of Foto (18+)

18:00

Непарадные хроники Петербурга в работах Сергея Подгоркова, легенды ленинградского фотоандеграунда.

До 16 февраля

Научный фестиваль «Ресурсы для жизни», «Манеж» (12+)

Лекции, интервью и викторины для детей и взрослых. Для тех, кому интересно, как ученые исследуют мозг, как устроена зеленая энергетика и что такое нефтехимия.

С 18 по 19 января

Авторская программа «В рюмочной о рюмочных Ленинграда», неорюмочная на Сенной (18+)

18:00

Знаток андерграунда Дмитрий Черепанов расскажет о советских питейных обычаях и предложит свою классификацию рюмочных: от богемных — до опасных.

Опера «Золушка», Мариинский театр (12+)

13:00

Недавняя премьера — опера-буфф с музыкой Россини по сказке Перро. Карета не превратится в тыкву, зато обещают фантастические переодевания.

Вечеринка «Синтез», бар-клуб «Ритмы», «Севкабель Порт» (18+)

23:00

Эксперименты со звуком от 19 артистов, которые давно запали в сердце тусовочному Петербургу.

19 ЯНВАРЯ

Теодор Курентзис
Nina Wørb, предоставлено Домом Радио

Теодор Курентзис

Кинопоказ «Зази в метро», «Нормальное место» (16+)

16:00

Французский институт и «Нормальное место» объединились и открыли киноклуб. Первый показ — сюр-комедия 1960 года французской «новой волны» «Зази в метро».

Концерт «Посвящение Паулю Целану», Дом Радио на Невском, 62 (12+)

20:00

Хор, а также солисты оркестра и хора musicAeterna и приглашенные актрисы представлят программу в память о непонятом современниками немецкоязычном поэте послевоенного периода Пауле Целане (с музыкой Теодора Курентзиса!)

Выставка «Побег», MYTH Gallery (12+)

Первая персональная выставка Милены Стрелковой — искусство на стыке индустриального и личного с сакральным.

До 26 января

Спецпоказ фильма «Одержимость», Особняк Мясникова (18+)

20:00

Камерный сеанс дебютной драмы про амбиции и то, к чему они приводят — от режиссера оскароносного фильма «Ла-Ла Ленд» Дэмьена Шазелла.

Танцевальный спектакль «И мир бы стал лучшим местом», Екатерининское собрание (12+)

19:00

Танцевальный сай-фай, созданный на базе студии «Сдвиг». Обещают «телесную интуицию» и «хрупкую мудрость».

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: