Чем заняться в Петербурге с 16 по 19 января

Открытие фотовыставки «Неслучайный взгляд», лекция про ленинградский андеграунд 1980-х, кинопоказ французской классики «Зази в метро», архивный спектакль «Дядя Ваня», а также концерт хора и солистов оркестра musicAeterna с музыкой Теодора Курентзиса и фильм с Николь Кидман «Плохая девочка» в прокате — рассказываем, как провести выходные в Петербурге.
16 ЯНВАРЯ
Александра Гарт
Спектакль «Дядя Ваня», театр им. Ленсовета (16+)
19:00
Специфический взгляд на чеховскую классику от режиссера Юрия Бутусова. Премия «Золотая маска» прилагается.
Выставка «Постоянство веселья и грязи», «Левашовский Хлебозавод» (16+)
Инсталляции, живопись и графика Александры Гарт — лауреатки премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» и художницы года по версии фонда Cosmoscow.
До 21 января
Лекция «Стирая границы: как дополненная реальность меняет мир», «Манеж» (16+)
19:30
Ученый и эксперт в области устройств дополненной реальности обсуждают, как работают технологии AR и какие перспективы ждут их в будущем.
Балет «Спящая красавица», Михайловский театр (6+)
19:00
Классическая постановка по сказке Перро с музыкой Чайковского. Отличный вариант, если на праздниках вы не успели застать «Щелкунчика».
Концерт FEODOQ + Ulaev, Маши Барто, Фантика и др., клуб «Ласточка» (18+)
19:00
Легенды петербургского андерграунда объединились с благотворительной целью: собрать деньги для лечения Дэна Гусева, участника FEODOQ и samosad bEnd. Специальный гость — лидер «ПТВП» Леха Никонов.
В кинотеатрах на этой неделе смотрим бенефис Николь Кидман «Плохая девочка» (16+), ре-релиз Миядзаки «Ветер крепчает» (12+), трогательную романтическую историю «Четыре четверти» (16+), голливудский экшн «Аларум» (18+) и комедию «Пранкеры» (18+).
17 ЯНВАРЯ
Игорь Кузьмичев
Лекция «Ленинградский андеграунд», «Невидимый театр» (12+)
20:00
Автор телеграм-канала «Здесь был Майк» Игорь Кузьмичев расскажет про героев и узнаваемые символы эпохи 1980-х: сквоты, модные коммуналки, мастерские и тусовки в ДК.
Выставка «Европейская фотография 1950–1960-х годов», «Росфото» (12+)
Культовые кадры европейских классиков: Робера Дуано, Вилли Рони, Фульвио Ройтера, Эдуарда Буба.
До 26 января
Концерт «Вне-Цифровые Механики», Центр современного искусства им. Курехина (0+)
19:00
Аудио-визуальный перформанс на пересечении ретро-видео, мультипликации и электронной музыки.
Лекция «Архитектурные утопии XX века», «Ленполиграфмаш» (18+)
18:30
Основатель компании «Глазами инженера» Айрат Багаутдинов прочтет лекцию о том, что такое город-сад, город-машина и город Ле Корбюзье.
Концерт «Моцарт-гала», Филармония им. Шостаковича (6+)
20:00
Оркестр под управлением немецкого дирижера Лео Кремера представит программу, полностью составленную из музыки Моцарта.
Стендап от Алексея Соловьева, Stage Stand Up Club (18+)
19:00
Умные шутки от участника ярких шоу «Разгоны», «Книжный Клуб» и«Чужие Шпаргалки».
18 ЯНВАРЯ
Выставка «Неслучайный взгляд»
Выставка «Неслучайный взгляд», Art of Foto (18+)
18:00
Непарадные хроники Петербурга в работах Сергея Подгоркова, легенды ленинградского фотоандеграунда.
До 16 февраля
Научный фестиваль «Ресурсы для жизни», «Манеж» (12+)
Лекции, интервью и викторины для детей и взрослых. Для тех, кому интересно, как ученые исследуют мозг, как устроена зеленая энергетика и что такое нефтехимия.
С 18 по 19 января
Авторская программа «В рюмочной о рюмочных Ленинграда», неорюмочная на Сенной (18+)
18:00
Знаток андерграунда Дмитрий Черепанов расскажет о советских питейных обычаях и предложит свою классификацию рюмочных: от богемных — до опасных.
Опера «Золушка», Мариинский театр (12+)
13:00
Недавняя премьера — опера-буфф с музыкой Россини по сказке Перро. Карета не превратится в тыкву, зато обещают фантастические переодевания.
Вечеринка «Синтез», бар-клуб «Ритмы», «Севкабель Порт» (18+)
23:00
Эксперименты со звуком от 19 артистов, которые давно запали в сердце тусовочному Петербургу.
19 ЯНВАРЯ
Теодор Курентзис
Кинопоказ «Зази в метро», «Нормальное место» (16+)
16:00
Французский институт и «Нормальное место» объединились и открыли киноклуб. Первый показ — сюр-комедия 1960 года французской «новой волны» «Зази в метро».
Концерт «Посвящение Паулю Целану», Дом Радио на Невском, 62 (12+)
20:00
Хор, а также солисты оркестра и хора musicAeterna и приглашенные актрисы представлят программу в память о непонятом современниками немецкоязычном поэте послевоенного периода Пауле Целане (с музыкой Теодора Курентзиса!)
Выставка «Побег», MYTH Gallery (12+)
Первая персональная выставка Милены Стрелковой — искусство на стыке индустриального и личного с сакральным.
До 26 января
Спецпоказ фильма «Одержимость», Особняк Мясникова (18+)
20:00
Камерный сеанс дебютной драмы про амбиции и то, к чему они приводят — от режиссера оскароносного фильма «Ла-Ла Ленд» Дэмьена Шазелла.
Танцевальный спектакль «И мир бы стал лучшим местом», Екатерининское собрание (12+)
19:00
Танцевальный сай-фай, созданный на базе студии «Сдвиг». Обещают «телесную интуицию» и «хрупкую мудрость».
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