Чем заняться в Петербурге с 22 по 25 февраля

«День числа Пи», БДТ (12+)

19:00

Современная версия истории Моцарта и Сальери в постановке Фамила Джавадова посвящена подросткам и принятию тех, кто не похож на тебя.

Концерт Beautiful Boys, Гребенщика и Магнера, Новая сцена Александринки (16+)

19:00

«Новая сцена Live» знакомит с молодыми инди-исполнителями из Петербурга и Саратова.

Спектакль «Ракушка с хвостом», «Фонтанка-69» (16+)

20:00

Под собственные стихи и музыку Антон Адасинский из театра DEREVO «разделится» на несколько личностей — и создаст «невидимый город из камня причуд и фантазий».

Концерт «Три дня дождя», «Ласточка» (16+)

20:00

Рок-группа Глеба Викторова («Три дня дождя» — его псевдоним) представит хиты и песни с прошлогоднего альбома «melancholia».

В кинотеатрах с четверга показывают драму с Еленой Яковлевой «Свет» (12+), боевики «Командир» (16+) и «Ночной рейд» (16+), ромком «Природа любви» (18+), комедию «Идеальные друзья» (18+), семейную картину «Детектив Табо» (12+), корейскую мелодраму «Любовь без памяти» (18+) и хоррор «Нечисть» (18+). В повторном прокате — «Выживут только любовники» (18+) Джима Джармуша.