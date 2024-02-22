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Уикенд

Чем заняться в Петербурге с 22 по 25 февраля

Выставка-дискуссия о картинах Леонардо да Винчи в Эрмитаже, премьера спектакля «Мой бедный Марат» на Новой сцене Александринки, день рождения инклюзивных мастерских «Простые вещи», лекция о сериале «Секс в большом городе», люди-грибы Федора Хиросигэ, концерты «Деревянных китов», «АукцЫона» и оркестра «Дивертисмент» (исполнят «Воробьиную ораторию» Курехина!), а также «Выживут только любовники» Джима Джармуша и «Свет» с Еленой Яковлевой в кино — рассказываем о главных событиях этих выходных.

Чт 22 февраля Пт 23 февраля Сб 24 февраля Вс 25 февраля
Кадр из фильма «Выживут только любовники»
Изображение предоставлено кинопрокатной компанией «Иноекино»

Кадр из фильма «Выживут только любовники»

Четверг, 22 февраля

«День числа Пи», БДТ (12+)

19:00

Современная версия истории Моцарта и Сальери в постановке Фамила Джавадова посвящена подросткам и принятию тех, кто не похож на тебя.

Концерт Beautiful Boys, Гребенщика и Магнера, Новая сцена Александринки (16+) 

19:00

«Новая сцена Live» знакомит с молодыми инди-исполнителями из Петербурга и Саратова.

Спектакль «Ракушка с хвостом», «Фонтанка-69» (16+) 

20:00

Под собственные стихи и музыку Антон Адасинский из театра DEREVO «разделится» на  несколько личностей — и создаст «невидимый город из камня причуд и фантазий». 

Концерт «Три дня дождя», «Ласточка» (16+)

20:00

Рок-группа Глеба Викторова («Три дня дождя» — его псевдоним) представит хиты и песни с прошлогоднего альбома «melancholia».

В кинотеатрах с четверга показывают драму с Еленой Яковлевой «Свет» (12+), боевики «Командир» (16+) и «Ночной рейд» (16+), ромком «Природа любви» (18+), комедию «Идеальные друзья» (18+), семейную картину «Детектив Табо» (12+), корейскую мелодраму «Любовь без памяти» (18+) и хоррор «Нечисть» (18+). В повторном прокате — «Выживут только любовники» (18+) Джима Джармуша.

В инклюзивной мастерской «Простые вещи»
Фото предоставлено инклюзивными мастерскими «Простые вещи»

В инклюзивной мастерской «Простые вещи»

Пятница, 23 февраля

День рождения «Простых вещей», «Нормальное место» (18+)

Инклюзивным мастерским исполняется 6 лет! В честь праздника — вкусная еда, выступление хора, театральная разминка, благотворительный аукцион и не только. 

Выставка «Лес тысячи духов», Музей истории религии (16+)

Уже третья подряд выставка Федора Хиросигэ. В пространство классического музея деликатно внедрены 40 работ художника-мистификатора.

С 23 февраля по 5 мая

Фестиваль «Книжный маяк Петербурга» (16+)

В программе больше 160 событий на разных площадках — от обсуждения авторского права до детских мастер-классов.  

С 23 по 25 февраля

Маркет «Зимнее обострение», «Севкабель Порт» (18+)

Provocateur Group организует ярмарку с одеждой, мелочами для дома, модными показами и фуд-кортом. В арт-лавке «Сетка» — картины, графика и открытки от уличных художников.

С 23 по 25 февраля

Концерт «Деревянных китов», «Ласточка» (18+)

20:00

Звезды независимой сцены родом из Мурманска пересобрали себя (+1 клавишник) и зазвучали так, как всегда и мечтали. Обещают новые песни с грядущего альбома. 

Выставка «Путешествие на Восток», «Росфото» (16+)

Пирамиды Египта, дворцы Константинополя и и набережные Алжира — на снимках профессиональных фотографов, ученых и туристов конца XIX — начала XX века. 

С 23 февраля по 14 апреля

Концерт «Морального кодекса», Sound (16+)

20:00

Мастодонты отечественного блюз-рока во главе с Сергеем Мазаевым проводят зиму хитом «Первый снег» и другими песнями. 

Концерт «Другие времена года», Главный штаб Эрмитажа (12+)

20:00

Оркестр «Дивертисмент» исполнит «Воробьиную ораторию» Сергея Курехина и цикл композитора Сергея Ахунова «Времена года».

Спектакль «Мой бедный Марат»
Изображение предоставлено пресс-службой Александринского театра

Спектакль «Мой бедный Марат»

Суббота, 24 февраля

Спектакль «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях», театр им. Ленсовета (6+)

12:00

Камерная сказочная история о любви, добре и истине. Режиссер — Мария Романова. 

Выставка «Притча», MYTH Gallery (6+)

Совместный проект Ирины Кориной и Ольги Божко на тему памяти и переосмысления роли бытовых сцен и объектов.

С 23 февраля по 7 апреля 

Балет «Раймонда», Мариинский театр (6+)

14:00, 19:00

Эльдар Алиев, руководящий балетной труппой Приморской сцены Мариинского театра (Владивосток), обновил и сделал понятнее знаменитое классическое произведение. 

Выставка «Анна Голубкина. К 160-летию со дня рождения», корпус Бенуа Русского музея (0+)

Избранные работы одной из первых женщин-скульпторов России — в том числе в стиле импрессионизма. 

До 31 марта 

Спецпоказ фильма «Май, декабрь», «Ленфильм» (18+)

19:00

Драму с Натали Портман и Джулианной Мур представит главный редактор журнала «Сеанс» Василий Степанов.

«Мой бедный Марат», Новая сцена Александринки (12+)

Как любовь может победить страх? Сергей Потапов поставил пьесу советского драматурга Алексея Арбузова о любовном треугольнике в обстоятельствах блокады.

24, 25 февраля

Спектакль «Катапульта», «Невидимый театр» (18+)

20:00 

Трагедия в постановке Семена Серзина о 40-летнем неудачнике и «смешном человеке» — по пьесе современного белорусского драматурга Дмитрия Богославского. 

Леонардо да Винчи и мастерская. «Мадонна в скалах». 1508–1512. Музей христианской культуры. Выставка в Эрмитаже
Изображение предоставлено пресс-службой Эрмитажа

Леонардо да Винчи и мастерская. «Мадонна в скалах». 1508–1512. Музей христианской культуры. Выставка в Эрмитаже

Воскресенье, 25 февраля

Выставка «Новые загадки картин Леонардо да Винчи», Эрмитаж (6+)

Проект-дискуссия об атрибуции картин, над которыми мог работать (а несколько специалистов в этом уверены!) великий итальянский художник. 

До 19 мая

Органный вечер, музей Римского-Корсакова (6+)

16:00 

Прозвучат церковные сонаты Моцарта и другие камерные произведения. За органом — Григорий Варшавский. 

Выставка «Mesto», «Точка» (16+)

Проект архитектурного фотографа Ольги Алексеенко посвящен покинутым пространствам, снятым за 13 лет работы. 

До 26 апреля

Выставка «Совремённость Павла Кондратьева», музей Ахматовой (14+)

Живопись и графика ученика Филонова и Малевича и друга обэриутов. «Совремённость» — именно так Павел Кондратьев произносил это слово.  

До 5 мая

Лекция «„Секс в большом городе“: контексты и перекрестки», «Конец прекрасной эпохи» (18+)

19:00

В книжном магазине и баре при музее Иосифа Бродского расскажут о культовом сериале и том, как он связан с поэтом. Лектор — сокуратор выставки «Отечество нам “Русский самовар”» Юлия Сенина. 

Концерт «АукцЫона», «Космонавт» (16+)

19:00

Рок-экспериментаторы устроят праздник импровизации в честь дня рождения одного из фронтменов Олега Гаркуши. 

Концерт хора musicAeterna «Сергей Танеев», Дом Радио (12+)

19:00

Коллектив под управлением Федора Леднева обратился к одной из вершин русской классической школы — циклу «12 хоров на слова Якова Полонского» Сергея Танеева. 

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