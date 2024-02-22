Чем заняться в Петербурге с 22 по 25 февраля

Выставка-дискуссия о картинах Леонардо да Винчи в Эрмитаже, премьера спектакля «Мой бедный Марат» на Новой сцене Александринки, день рождения инклюзивных мастерских «Простые вещи», лекция о сериале «Секс в большом городе», люди-грибы Федора Хиросигэ, концерты «Деревянных китов», «АукцЫона» и оркестра «Дивертисмент» (исполнят «Воробьиную ораторию» Курехина!), а также «Выживут только любовники» Джима Джармуша и «Свет» с Еленой Яковлевой в кино — рассказываем о главных событиях этих выходных.
Кадр из фильма «Выживут только любовники»
Четверг, 22 февраля
«День числа Пи», БДТ (12+)
19:00
Современная версия истории Моцарта и Сальери в постановке Фамила Джавадова посвящена подросткам и принятию тех, кто не похож на тебя.
Концерт Beautiful Boys, Гребенщика и Магнера, Новая сцена Александринки (16+)
19:00
«Новая сцена Live» знакомит с молодыми инди-исполнителями из Петербурга и Саратова.
Спектакль «Ракушка с хвостом», «Фонтанка-69» (16+)
20:00
Под собственные стихи и музыку Антон Адасинский из театра DEREVO «разделится» на несколько личностей — и создаст «невидимый город из камня причуд и фантазий».
Концерт «Три дня дождя», «Ласточка» (16+)
20:00
Рок-группа Глеба Викторова («Три дня дождя» — его псевдоним) представит хиты и песни с прошлогоднего альбома «melancholia».
В кинотеатрах с четверга показывают драму с Еленой Яковлевой «Свет» (12+), боевики «Командир» (16+) и «Ночной рейд» (16+), ромком «Природа любви» (18+), комедию «Идеальные друзья» (18+), семейную картину «Детектив Табо» (12+), корейскую мелодраму «Любовь без памяти» (18+) и хоррор «Нечисть» (18+). В повторном прокате — «Выживут только любовники» (18+) Джима Джармуша.
В инклюзивной мастерской «Простые вещи»
Пятница, 23 февраля
День рождения «Простых вещей», «Нормальное место» (18+)
Инклюзивным мастерским исполняется 6 лет! В честь праздника — вкусная еда, выступление хора, театральная разминка, благотворительный аукцион и не только.
Выставка «Лес тысячи духов», Музей истории религии (16+)
Уже третья подряд выставка Федора Хиросигэ. В пространство классического музея деликатно внедрены 40 работ художника-мистификатора.
С 23 февраля по 5 мая
Фестиваль «Книжный маяк Петербурга» (16+)
В программе больше 160 событий на разных площадках — от обсуждения авторского права до детских мастер-классов.
С 23 по 25 февраля
Маркет «Зимнее обострение», «Севкабель Порт» (18+)
Provocateur Group организует ярмарку с одеждой, мелочами для дома, модными показами и фуд-кортом. В арт-лавке «Сетка» — картины, графика и открытки от уличных художников.
С 23 по 25 февраля
Концерт «Деревянных китов», «Ласточка» (18+)
20:00
Звезды независимой сцены родом из Мурманска пересобрали себя (+1 клавишник) и зазвучали так, как всегда и мечтали. Обещают новые песни с грядущего альбома.
Выставка «Путешествие на Восток», «Росфото» (16+)
Пирамиды Египта, дворцы Константинополя и и набережные Алжира — на снимках профессиональных фотографов, ученых и туристов конца XIX — начала XX века.
С 23 февраля по 14 апреля
Концерт «Морального кодекса», Sound (16+)
20:00
Мастодонты отечественного блюз-рока во главе с Сергеем Мазаевым проводят зиму хитом «Первый снег» и другими песнями.
Концерт «Другие времена года», Главный штаб Эрмитажа (12+)
20:00
Оркестр «Дивертисмент» исполнит «Воробьиную ораторию» Сергея Курехина и цикл композитора Сергея Ахунова «Времена года».
Спектакль «Мой бедный Марат»
Суббота, 24 февраля
Спектакль «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях», театр им. Ленсовета (6+)
12:00
Камерная сказочная история о любви, добре и истине. Режиссер — Мария Романова.
Выставка «Притча», MYTH Gallery (6+)
Совместный проект Ирины Кориной и Ольги Божко на тему памяти и переосмысления роли бытовых сцен и объектов.
С 23 февраля по 7 апреля
Балет «Раймонда», Мариинский театр (6+)
14:00, 19:00
Эльдар Алиев, руководящий балетной труппой Приморской сцены Мариинского театра (Владивосток), обновил и сделал понятнее знаменитое классическое произведение.
Выставка «Анна Голубкина. К 160-летию со дня рождения», корпус Бенуа Русского музея (0+)
Избранные работы одной из первых женщин-скульпторов России — в том числе в стиле импрессионизма.
До 31 марта
Спецпоказ фильма «Май, декабрь», «Ленфильм» (18+)
19:00
Драму с Натали Портман и Джулианной Мур представит главный редактор журнала «Сеанс» Василий Степанов.
«Мой бедный Марат», Новая сцена Александринки (12+)
Как любовь может победить страх? Сергей Потапов поставил пьесу советского драматурга Алексея Арбузова о любовном треугольнике в обстоятельствах блокады.
24, 25 февраля
Спектакль «Катапульта», «Невидимый театр» (18+)
20:00
Трагедия в постановке Семена Серзина о 40-летнем неудачнике и «смешном человеке» — по пьесе современного белорусского драматурга Дмитрия Богославского.
Леонардо да Винчи и мастерская. «Мадонна в скалах». 1508–1512. Музей христианской культуры. Выставка в Эрмитаже
Воскресенье, 25 февраля
Выставка «Новые загадки картин Леонардо да Винчи», Эрмитаж (6+)
Проект-дискуссия об атрибуции картин, над которыми мог работать (а несколько специалистов в этом уверены!) великий итальянский художник.
До 19 мая
Органный вечер, музей Римского-Корсакова (6+)
16:00
Прозвучат церковные сонаты Моцарта и другие камерные произведения. За органом — Григорий Варшавский.
Выставка «Mesto», «Точка» (16+)
Проект архитектурного фотографа Ольги Алексеенко посвящен покинутым пространствам, снятым за 13 лет работы.
До 26 апреля
Выставка «Совремённость Павла Кондратьева», музей Ахматовой (14+)
Живопись и графика ученика Филонова и Малевича и друга обэриутов. «Совремённость» — именно так Павел Кондратьев произносил это слово.
До 5 мая
Лекция «„Секс в большом городе“: контексты и перекрестки», «Конец прекрасной эпохи» (18+)
19:00
В книжном магазине и баре при музее Иосифа Бродского расскажут о культовом сериале и том, как он связан с поэтом. Лектор — сокуратор выставки «Отечество нам “Русский самовар”» Юлия Сенина.
Концерт «АукцЫона», «Космонавт» (16+)
19:00
Рок-экспериментаторы устроят праздник импровизации в честь дня рождения одного из фронтменов Олега Гаркуши.
Концерт хора musicAeterna «Сергей Танеев», Дом Радио (12+)
19:00
Коллектив под управлением Федора Леднева обратился к одной из вершин русской классической школы — циклу «12 хоров на слова Якова Полонского» Сергея Танеева.
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